Paolla Oliveira e Fabiula Nascimento vão protagonizar a série ’Mãe Imperfeita’ - Erik França/ Netflix

Paolla Oliveira e Fabiula Nascimento vão protagonizar a série ’Mãe Imperfeita’ Erik França/ Netflix

Publicado 19/08/2026 13:56

Rio - Paolla Oliveira e Fabiula Nascimento vão protagonizar "Mãe Imperfeita", nova série de melodrama da Netflix, com direção de Rogério Gomes, o Papinha. As gravações da produção, que aborda relações humanas atravessadas por dilemas morais, escolhas e os desafios de recomeçar, já foram iniciadas no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pela plataforma de streaming, por meio do Instagram, nesta quarta-feira (19).

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"Pode preparar o coração. Paolla Oliveira e Fabiula Nascimento estrelam 'Mãe Imperfeita', nova série de melodrama dirigida por Rogério Gomes (Papinha). A produção já começou e chega em breve", diz a legenda.







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Famosos e fãs reagiram à novidade. "Meu Deus! Vocês duas juntas é demais para o meu coração", comentou Nanda Costa. "Maravilhosas", disse Maeve Jinkings. "Dupla espetacular", reagiu um internauta. "Amei", declarou outro.

Além das duas, Ailton Graça, Aline Borges, Denise Weinberg, David Junior, Emílio de Mello, Felipe Abib, Juliane Araújo, Mariana Molina, Renato Livera e Totia Meireles integram o elenco da série.