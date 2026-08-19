Alexandre Borges integra o elenco de ’Quem Ama Cuida’ - Manoella Mello / TV Globo

Alexandre Borges integra o elenco de ’Quem Ama Cuida’ Manoella Mello / TV Globo

Publicado 19/08/2026 05:00

Rio - Ulisses, vivido por Alexandre Borges , é o novo alvo da vingança de Adriana (Letícia Colin) em "Quem Ama Cuida", novela das 21h da TV Globo. O artista conta que a fragilidade do personagem diante do vício em jogos será usada pela fisioterapeuta e que a recente aproximação com Lyris (Pri Helena) é essencial para os próximos capítulos da trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

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O ator destaca o caráter dúbio do personagem como um dos elementos que o tornam vulnerável. "O que é interessante é que ele vive escondendo as coisas. É uma pessoa muito dúbia em relação às sumidas que ele dá, onde ele vai, à falta de dinheiro, ele mente, ele tem uma coisa que ele precisa esconder o que faz. Já é um personagem bastante dúbio mesmo", avalia.

A condenação da fisioterapeuta pelo assassinato de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) fez com que Ulisses virasse um dos herdeiros da joalheria que era do irmão e suspeito do público como o verdadeiro culpado pelo crime. "Isso vem um pouco dessa dependência e também da instabilidade emocional. A gente sabe que isso realmente é uma coisa que pode levar uma pessoa ao descontrole e ele vive também em angústia".

O personagem, que já teve uma fábrica de recicláveis e contou por anos com a ajuda financeira do milionário, passa a se afundar ainda mais no vício quando perde esse suporte. "O ponto central eu acho que é realmente o vício em jogo que desestruturou toda a vida dele, a tal ponto que ficou dependente do irmão, ele joga há muito tempo... Até certo ponto, ele conseguiu um êxito nisso. O irmão generosamente também ajudava a família e o começo da história é essa", afirma.

Apesar de tentar preservar a imagem de homem bem-sucedido, o personagem convive com vergonha, angústia e conflitos internos. "Ele é um homem muito instável emocionalmente, apesar de tentar manter as aparências com a família. Eu acho que ele é muito amoroso com a família, ele sabe separar isso, com a filha, com o enteado e a mulher."

É justamente essa vulnerabilidade que faz com que Ulisses e Lyris se aproximem. A ex-companheira de cela de Adriana trabalha no cassino clandestino em que o personagem joga e ele acaba ajudando a amiga da protagonista a sair do local durante uma batida da polícia.

"Essa relação com a Lyris é muito interessante, os autores tiveram realmente uma sacada em termos da introdução dela na vida do Ulisses, né? De uma forma antes dela saber que ele é o Ulisses Brandão e tudo mais. Então, eles se tornam cúmplices porque são duas pessoas realmente que se entendem ali", explica.

Com a ajuda da irmã de Nicolau (Rodrigo Fagundes), Adriana avança em sua vingança. O ator reforça que Ulisses terá uma fase decisiva pela frente. "Eu acho que tem muitas coisas aí pela frente. E é isso... a próxima vítima é o Ulisses. A Adriana buscando a sua vingança através da Lyris e dessa fraqueza dele".

Esse contato pode ameaçar o casamento com Fábia (Flávia Alessandra), que em breve vai flagrar o marido jogando no cassino clandestino. "Acho que é isso que a gente fala do ponto central dele como uma pessoa compulsiva e que realmente destrói o patrimônio da família. Não tem freios, né? Eles se amam, têm uma vida boa, se curtem... Mas existe um lado obscuro e um segredo vai vir à tona", adianta.

Para o artista, a parceria com Flávia ajuda a construir essa relação. "É um prazer enorme estar trabalhando com ela. A gente se conhece há muitos anos, já fizemos duas novelas juntos, um clássico da TV, 'O Beijo do Vampiro'. Eu brinquei que em cada década a gente faz uma novela juntos. Ela é muito companheira, divertida, estudiosa e quer sempre fazer o melhor".

Alexandre enxerga na história uma oportunidade de discutir o avanço das apostas virtuais e os riscos de transformar o jogo em uma alternativa para problemas financeiros. "O jogo online traz uma facilidade de acesso à aposta, um conforto que você faz dentro da sua casa, no seu sofá, e sim, é uma coisa que você pode realmente estar aproveitando para brincar com os amigos, mas é sempre esse o começo do vício. Então, as pessoas têm que estar muito alertas."

Já a relação com Pilar (Isabel Teixeira) revela um lado mais afetivo de Ulisses. Irmãos, eles mantêm uma cumplicidade, ainda que ela conheça os segredos dele e exerça influência sobre suas decisões. "Eu acho que ele sempre foi um pouco dependente dela. Acho que ele realmente tem um amor verdadeiro por ela. Mas é uma mulher dominante em relação a ele. Sabe do segredo e chantageia ele com isso", analisa.