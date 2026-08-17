Lucy Ramos vive Juli e Sheron Menezzes vive Bela em ’Por Você’ - Fabio Rocha/ TV Globo

Lucy Ramos vive Juli e Sheron Menezzes vive Bela em ’Por Você’Fabio Rocha/ TV Globo

Publicado 17/08/2026 00:00



Rio - Uma promessa feita em meio a uma tragédia transforma a vida de Bela ( Sheron Menezzes ) em "Por Você", nova novela das 19h da TV Globo, que estreia nesta segunda-feira (17). Ginecologista e obstetra bem-sucedida, a personagem vê sua rotina mudar completamente após a morte da melhor amiga, Juli (Lucy Ramos), e assume a missão de cuidar dos quatro filhos dela.

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"Após a perda da Juli, sua irmã de vida, a Bela se vê, do dia para a noite, responsável por quatro pessoas. A partir desse momento, acho que ela começa a entender o que é não estar sozinha em casa, o que é ter louça na pia, um lar cheio de vida. Ela passa a se importar com outras coisas além de si mesma. Com isso, de certa forma, também começa a reviver a Juli dentro dela", reflete Sheron.



Criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, a trama é ambientada no Rio de Janeiro e tem como um dos principais cenários a fictícia Vila Maravilha, na Zona Sul carioca, onde Bela e Juli cresceram como irmãs. Na vida adulta, as duas seguiram caminhos diferentes: enquanto Bela se dedicou à Medicina, Juli permaneceu no bairro e criou sozinha Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola).



A história das amigas muda após um grave acidente de carro. Ferida, Juli pede que Bela assuma os cuidados das crianças antes de morrer. "Para você entregar seus filhos para alguém, você tem que amar muito essa pessoa e confiar muito nela. A Júlia e a Bela cresceram juntas, então elas sabem o quanto significam uma para a outra. Perderam o pai, a mãe e ficaram sozinhas no mundo. Por isso, sempre foram muito parceiras", explica Lucy.



Ao cumprir a promessa, a obstetra enfrenta a resistência de Peixe, o mais velho dos irmãos, que acredita ser capaz de cuidar dos demais sozinho. A situação se complica quando ela descobre que precisa regularizar judicialmente a guarda para impedir que as crianças sejam encaminhadas a uma casa de acolhimento.





Na batalha pela guarda, a médica recebe a ajuda de Gabriel (Thiago Lacerda), advogado do Hospital & Maternidade Luz e seu ex-namorado. O reencontro traz de volta sentimentos do passado, embora ele seja casado com Vanessa (Alinne Moraes) , com quem tem a filha Leandra (Giovanna Grigio). Ao mesmo tempo, Bela se aproxima de Lucas (Amaury Lorenzo), professor e diretor pedagógico da escola das crianças, que se torna um importante apoio para a família.

"O Gabriel é um personagem que carrega uma fragilidade afetiva muito grande. Ele tem um trauma de infância marcado pela ausência dos pais e pela falta de pertencimento dentro de um lar. Mas a relação com a filha é, para mim, a grande tradução do personagem. A maneira como o Gabriel exercita, na convivência com ela, a paternidade que ele próprio nunca teve é o grande motor da sua transformação", analisa Thiago.



Conflitos no hospital



Os problemas de Bela também chegam ao trabalho. O Hospital & Maternidade Luz é comandado por Pérola (Renata Sorrah), mãe de Vanessa, que começa a repensar quem deverá assumir a instituição no futuro. A filha seria a sucessora natural, mas a descoberta de irregularidades em sua gestão faz Pérola considerar a obstetra para o posto, acirrando uma rivalidade antiga entre as duas médicas.



As diferenças também aparecem na forma como enxergam a medicina. Enquanto Bela defende um atendimento humanizado e quer ampliar o cuidado destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade, Vanessa prioriza a expansão financeira do hospital e projetos voltados a pacientes de maior poder aquisitivo.



"A Pérola está aprendendo e eu estou aprendendo como é fazer uma mãe de uma vilã. Agora eu sou mãe da vilã. Então, é um assunto que fica muito na minha cabeça: até que ponto o amor de mãe é incondicional? Até onde a gente diz: 'Ok, eu te defendo, eu te coloco debaixo do braço', quando ela toma caminhos completamente diversos, caminhos que você não reconhece?", questiona Renata.



Segredo na Vila Maravilha





Outro conflito importante está diretamente ligado à tragédia que dá início à novela. Juarez (Milhem Cortaz) , marido de Iara (Noemia Oliveira), amiga de Bela e Juli, é o responsável pelo acidente. Ele avança o sinal vermelho, atinge o carro das duas e foge sem prestar socorro, sem saber quem estava no veículo. Só mais tarde descobre que Juli morreu na colisão.

Consumido pela culpa, Juarez tenta revelar a verdade, mas recua e passa a guardar o segredo enquanto sua família permanece próxima de Bela e das crianças. A situação promete aumentar a tensão na Vila Maravilha à medida que a médica busca descobrir quem provocou a morte da melhor amiga.

