Alinne Moraes caracterizada como a personagem Vanessa de 'Por Você' - Beatriz Damy / TV Globo

Alinne Moraes caracterizada como a personagem Vanessa de 'Por Você'Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 16/08/2026 05:00

Rio - Alinne Moraes volta às novelas após cinco anos e reencontra um tipo de papel que já marcou sua trajetória. Em "Por Você", próxima trama das 19h da TV Globo, ela interpreta Vanessa, sua quinta antagonista na televisão. Desta vez, porém, a atriz aposta em uma vilã que mistura crueldade, humor e certa leveza, longe de repetir exatamente as personagens que já fez.

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"Ela é uma personagem leve e um pouco engraçada. Quando li o roteiro, já senti isso nas primeiras cenas, pelo jeito de falar, pelas expressões. Espero não decepcionar, afinal, são cinco anos longe das novelas. É a mesma voz, o mesmo corpo, mas uma personagem completamente diferente, dentro de uma história diferente", conta.



A nova personagem amplia uma galeria de antagonistas que teve início com Silvia, de "Duas Caras" (2007). Depois vieram Diana, de "Rock Story" (2016), Isabel, de "Espelho da Vida" (2018), e Bárbara, de "Um Lugar ao Sol" (2021). Entre elas, Silvia permanece como uma das mais lembradas do público. "Ela é uma personagem leve e um pouco engraçada. Quando li o roteiro, já senti isso nas primeiras cenas, pelo jeito de falar, pelas expressões. Espero não decepcionar, afinal, são cinco anos longe das novelas. É a mesma voz, o mesmo corpo, mas uma personagem completamente diferente, dentro de uma história diferente", conta.A nova personagem amplia uma galeria de antagonistas que teve início com Silvia, de "Duas Caras" (2007). Depois vieram Diana, de "Rock Story" (2016), Isabel, de "Espelho da Vida" (2018), e Bárbara, de "Um Lugar ao Sol" (2021). Entre elas, Silvia permanece como uma das mais lembradas do público.

"Ela é um pouquinho mais leve. Eu tinha 25 anos quando fiz a Silvia. É muito louco pensar nisso hoje, porque eu era muito nova dando vida a uma personagem que está viva até hoje nas redes sociais. A Silvia cresceu de uma forma absurda", relembra.



No folhetim, escrito por Dino Cantelli e Juliana Peres, Vanessa é médica anestesista, mas deixou a prática clínica para assumir a administração do Hospital & Maternidade Luz, negócio da família. Filha de Pérola (Renata Sorrah), ela também é mãe de Leandra (Giovanna Grigio), com quem mantém uma relação difícil.

À frente da instituição, entra em choque com Bela (Sheron Menezzes) e com a própria mãe por defender uma gestão mais voltada ao lucro. A rivalidade com a protagonista ainda envolve Gabriel (Thiago Lacerda), marido de Vanessa e antigo amor de Bela.



"Ela quer inaugurar no hospital, que é particular, uma ala voltada para as mães e os pais. É um espaço com cinegrafista, fotógrafo, buffet personalizado, luzes, música... Ela realmente quer lucrar com essa ala para, de alguma forma, ajudar a manter o hospital. Só que ela bate de frente com a Bela e a Pérola. As duas têm um olhar mais humanista. Tenho me divertido com essa história, embora as brigas e as discussões sejam tensas", explica.



Os embates da personagem vão além da administração do hospital. Vanessa terá falas e atitudes preconceituosas. "Ela é elitista, é racista, é tudo isso. Ela devia estar presa, né? Mas também é importante falar sobre isso e mostrar isso, porque as pessoas podem entender e até se reconhecer. Acho que estamos em um processo de grandes mudanças. Ela vai dizer palavras e frases muito duras em relação a essas questões", afirma.



A caracterização também reforça essa tensão entre Vanessa e Bela. Sempre muito produzida, a personagem surge com cabelo estruturado, maquiagem marcante e uma vaidade que, na leitura de Alinne, ajuda a evidenciar a forma como tenta se colocar acima da rival. "Acho que a Vanessa acaba tentando esfregar a branquitude na cara da Bela, sabe? Ela acha que isso afeta: o cabelo, a pele...", observa.



Maternidade e beleza



Fora da ficção, a nova novela também marca uma novidade na relação de Alinne com o filho, Pedro, de 12 anos. Pela primeira vez, ele terá idade para acompanhar integralmente um trabalho da mãe na televisão. "Pedro é muito meu parceiro, a gente conversa muito e ele respeita bastante. Essa vai ser a primeira novela que ele poderá acompanhar, se quiser, porque é indicada para 12 anos. Ele nunca acompanhou uma novela minha inteira, só viu algumas cenas específicas", revela.



Ao falar sobre maternidade, Alinne recorda situações em que precisou conciliar a rotina dos estúdios com a vontade de estar perto do filho. "Eu, como mãe, me surpreendi com o que sou capaz de fazer por amor. Eu amo ser mãe. Fico passada com as coisas que já fiz e ainda faço. É uma entrega total. Já saí correndo do Projac, literalmente, com textos embaixo do braço, só para não perder meu filho acordado porque ele iria dormir em dez minutos", reflete.



Aos 43 anos, a atriz também trata a passagem do tempo com naturalidade. Ela mantém cuidados com a pele, exercícios e alimentação, mas prefere não transformar as marcas da idade em uma batalha. "Faço muito laser desde os 38 anos. Acho que são cuidados que funcionam a longo prazo. Eu me cuido, faço exercício, cuido da alimentação. Sempre tive esse cuidado e também tenho uma genética que me ajuda bastante. Mas tenho minhas rugas e dou boas-vindas a elas, porque acho que isso é maturidade. É a minha vida e é isso", declara.