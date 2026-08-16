Sheron Menezzes vive Bela na novela Por Você - FÃ¡bio Rocha / TV Globo

Sheron Menezzes vive Bela na novela Por VocêFÃ¡bio Rocha / TV Globo

Publicado 16/08/2026 05:00



Rio - Sheron Menezzes encara uma nova protagonista em "Por Você", novela das 19h da TV Globo que estreia nesta segunda-feira (17), com uma personagem que verá a vida mudar de uma hora para outra. Na trama, Bela é uma médica obstetra bem-sucedida, focada na carreira, que assume os cuidados dos quatro filhos da melhor amiga, Juli (Lucy Ramos), após a morte dela. A maternidade inesperada obriga a personagem a rever escolhas e conciliar uma rotina que até então girava em torno da profissão.

Os desafios, porém, não param por aí. Bela também enfrentará disputas no Hospital & Maternidade Luz, especialmente com Vanessa (Alinne Moraes), além de ficar no centro de um triângulo amoroso com Lucas (Amaury Lorenzo) e Gabriel (Thiago Lacerda). Ao MEIA HORA, Sheron fala sobre a identificação com a personagem, a maternidade e a importância de colocar uma mulher negra em posição de destaque.



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– Depois de viver Sol, protagonista de "Vai na Fé" (2023), você volta ao horário das 19h agora como Bela. Como é assumir mais uma protagonista nessa faixa?



Estou muito feliz porque é mais uma mulher poderosa, que sabe de si e com quem tenho certeza de que muita gente vai se identificar em algum lugar. Bela é uma mulher batalhou pelos interesses profissionais e deixou a vida pessoal um pouco de lado, como muitas de nós fazemos. Só que o destino dá uma reviravolta e coloca no colo dela uma maternidade que não estava esperando: quatro filhos. Ela decide que vai ser mãe daquelas quatro crianças, e acho muito interessante falar sobre isso: você pode escolher não ser mãe, pode escolher ser mãe e também pode mudar de opinião. A novela também vai falar sobre perda, porque Bela perde a melhor amiga. Acho que essa história vai tocar o coração de muita gente.



– E qual é a importância de colocar uma mulher negra e médica nesse lugar de destaque?



A gente precisa ser espelho. As pessoas precisam olhar, se identificar e perceber que também podem estar ali. Sempre tive meninas que queriam ser atrizes ou mulheres bem-sucedidas por minha causa, e agora vou ter muitas meninas que vão olhar para a Bela e pensar: 'Eu posso ser médica, posso ocupar esses espaços, posso ser advogada, posso ser o que eu quiser'. Colocar a Bela nesse lugar, morando de frente para a Lagoa, no Rio, é significativo. Ela também tem a vida amorosa, os conflitos dela e precisa equilibrar todos esses pratinhos. Acho que vamos conversar com muitas meninas e muitas mulheres, e isso me deixa muito feliz.



– Você comentou que se enxerga muito na Bela. Em que aspectos essa identificação acontece?



Eu me vejo muito na Bela pela questão da maternidade. Eu decidi que queria ser mãe e fui. Depois decidi que queria ser duas coisas: mãe e também continuar com a minha profissão. E sou. Acho que me identifico justamente nesse lugar de tentar equilibrar esses pratos. Vejo a Bela sempre fazendo esse equilíbrio. E nós, mulheres, tentamos conciliar várias coisas ao mesmo tempo.



– O que podemos esperar da relação de Bela com os quatro filhos de Juli: Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola), principalmente nesse início de convivência?



Acho que existe um lugar de confronto com o Peixe. De certa forma, ele pensa: 'Por que você e não a minha mãe?'. E a gente entende esse sentimento. Mas também precisa entender a Bela, porque ela perdeu a melhor amiga, a pessoa da vida dela. Ela vai cuidar de todo mundo, mas quem cuida dessa mulher? Quem cuida de quem cuida? Isso ecoa muito em mim, e nesse lugar também me vejo nela. Tenho mania de cuidar de todo mundo, tenho esse hábito. Então essa pergunta me atravessa muito. Mas acredito que eles vão construir uma relação de amor.



– A campanha da novela traz a ideia de "isso por você". Até onde você vai por amor?



Quando a gente ama de verdade, não mede esforços. Quando penso em amor, penso logo no meu filho [Benjamin, de 8 anos]. Por amor, eu vou até o fim. Faço qualquer coisa, dou a minha vida por ele. Não existe limite.