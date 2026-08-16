Xuxa comenta críticas por figurino utilizado em turnêReprodução TV Globo
Xuxa sobre críticas por figurino: 'Do Ney Matogrosso ninguém fala nada'
Declaração foi dada durante participação no Domingão Com Huck deste domingo (16)
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Sheron Menezzes revela identificação com Bela em 'Por Você'
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Alinne Moraes volta às novelas com vilã que 'devia estar presa'
Atriz interpreta Vanessa em 'Por Você', personagem racista e elitista marcada por humor, crueldade e embates familiares
Lucas Guedez é mais um participante do 'Dança dos Famosos 2026'
Luciano Huck revelou a participação do influenciador na competição em vídeo divulgado nas redes sociais
Junno Andrade integra elenco do 'Dança dos Famosos 2026'
Ator se junta a Ticiane Pinheiro, Breno Ferreira e Otaviano Costa no quadro do programa 'Domingão com Huck'
Letícia Spiller chora ao receber declaração de Xuxa na TV
Atriz se emociona com homenagem da apresentadora e celebra amizade preservada desde a época em que integrou as Paquitas
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