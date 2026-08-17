'Hollywood Arts', série derivada de 'Brilhante Victoria', ganhou trailer oficial - Reprodução / Netflix

'Hollywood Arts', série derivada de 'Brilhante Victoria', ganhou trailer oficialReprodução / Netflix

Publicado 17/08/2026 12:34

Diferentemente de um remake tradicional, a nova produção acompanha Trina anos depois dos acontecimentos da série original. Na trama, ela enfrenta dificuldades na carreira de atriz e retorna à Hollywood Arts, escola que marcou "Brilhante Victória", desta vez como professora substituta.Daniela também atua como produtora executiva da produção. Além da atriz, o elenco conta com Alyssa Miles, Emmy Liu-Wang, Peyton Jackson, Erika Swayze e Martin Kamm.

Ao todo, a primeira temporada terá 26 episódios. A proposta retoma o universo da série original, mas acompanha uma nova geração de estudantes da Hollywood Arts."Brilhante Victória" estreou em 2010 e teve quatro temporadas. A nova produção aposta na nostalgia ao trazer de volta Trina e a escola que serviu de cenário para boa parte da trama original."Hollywood Arts" tem lançamento previsto para 15 de outubro na Netflix, com exibições posteriores na Nickelodeon e no Paramount+.