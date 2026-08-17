'Hollywood Arts', série derivada de 'Brilhante Victoria', ganhou trailer oficialReprodução / Netflix
Diferentemente de um remake tradicional, a nova produção acompanha Trina anos depois dos acontecimentos da série original. Na trama, ela enfrenta dificuldades na carreira de atriz e retorna à Hollywood Arts, escola que marcou "Brilhante Victória", desta vez como professora substituta.
Welcome (back) to Hollywood Arts!— Netflix (@netflix) August 17, 2026
The next chapter in the Victorious universe premieres October 15! pic.twitter.com/09YpTWRAya
Daniela também atua como produtora executiva da produção. Além da atriz, o elenco conta com Alyssa Miles, Emmy Liu-Wang, Peyton Jackson, Erika Swayze e Martin Kamm.
Ao todo, a primeira temporada terá 26 episódios. A proposta retoma o universo da série original, mas acompanha uma nova geração de estudantes da Hollywood Arts.
"Brilhante Victória" estreou em 2010 e teve quatro temporadas. A nova produção aposta na nostalgia ao trazer de volta Trina e a escola que serviu de cenário para boa parte da trama original.
"Hollywood Arts" tem lançamento previsto para 15 de outubro na Netflix, com exibições posteriores na Nickelodeon e no Paramount+.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa