'Hollywood Arts', série derivada de 'Brilhante Victoria', ganhou trailer oficialReprodução / Netflix

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Carolina Irigoyen
Rio - O universo de "Brilhante Victória" está de volta. "Hollywood Arts", série derivada da produção da Nickelodeon, ganhou seu primeiro trailer oficial divulgado pela Netflix. O spin-off será protagonizado por Daniela Monet, que retorna ao papel de Trina Vega.
Diferentemente de um remake tradicional, a nova produção acompanha Trina anos depois dos acontecimentos da série original. Na trama, ela enfrenta dificuldades na carreira de atriz e retorna à Hollywood Arts, escola que marcou "Brilhante Victória", desta vez como professora substituta.

Daniela também atua como produtora executiva da produção. Além da atriz, o elenco conta com Alyssa Miles, Emmy Liu-Wang, Peyton Jackson, Erika Swayze e Martin Kamm.
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Ao todo, a primeira temporada terá 26 episódios. A proposta retoma o universo da série original, mas acompanha uma nova geração de estudantes da Hollywood Arts.

"Brilhante Victória" estreou em 2010 e teve quatro temporadas. A nova produção aposta na nostalgia ao trazer de volta Trina e a escola que serviu de cenário para boa parte da trama original.

"Hollywood Arts" tem lançamento previsto para 15 de outubro na Netflix, com exibições posteriores na Nickelodeon e no Paramount+.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa