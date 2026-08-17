Simone Mendes e Kaká Diniz responderem pergunta sobre a intimidade do casamento Reprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Simone Mendes, de 42 anos, e Kaká Diniz, de 40, falaram sobre a intimidade do casamento ao responderem uma pergunta enviada pelo Instagram. A cantora e o empresário entraram na brincadeira e afirmaram que mantêm relações sexuais com frequência.
Questionado diretamente sobre o assunto, Kaká reagiu com bom humor. "Oxe! Quanto mais tempo passa, vai melhorando o negócio", afirmou. Simone concordou: "É bom demais!"

O empresário também comentou sobre a frequência dos momentos íntimos do casal. "Semanalmente tem que ter", disse, sendo acompanhado pela cantora: "Tem que ter."
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Kaká ainda brincou que as relações poderiam acontecer mais vezes. "Quando não é todo dia... Só não tem todo dia porque ela foge", provocou. Simone, então, rebateu ao lembrar a rotina de compromissos dos dois: "Viajo, rapaz! Trabalhar... você também viaja."

O empresário concordou e Simone encerrou o vídeo em tom descontraído. "Mas quando a gente tá junto... inclusive, bora embora!", brincou.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa