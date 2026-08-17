Simone Mendes e Kaká Diniz responderem pergunta sobre a intimidade do casamento Reprodução / Instagram
Questionado diretamente sobre o assunto, Kaká reagiu com bom humor. "Oxe! Quanto mais tempo passa, vai melhorando o negócio", afirmou. Simone concordou: "É bom demais!"
FAMOSOS: Sem papas na língua, Simone Mendes e Kaká Diniz revelam detalhes sobre a intimidade do casal. pic.twitter.com/PtVU0vnqBj— FOFOQUEI (@fofoquei) August 17, 2026
O empresário também comentou sobre a frequência dos momentos íntimos do casal. "Semanalmente tem que ter", disse, sendo acompanhado pela cantora: "Tem que ter."
Kaká ainda brincou que as relações poderiam acontecer mais vezes. "Quando não é todo dia... Só não tem todo dia porque ela foge", provocou. Simone, então, rebateu ao lembrar a rotina de compromissos dos dois: "Viajo, rapaz! Trabalhar... você também viaja."
O empresário concordou e Simone encerrou o vídeo em tom descontraído. "Mas quando a gente tá junto... inclusive, bora embora!", brincou.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa