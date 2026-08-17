Eliezer e Viih Tube oficializaram união em cerimônia religiosa Reprodução/Instagram

L
Leticia Pessôa
Rio - Viih Tube, de 25 anos, abriu o álbum de fotos do casamento religioso com Eliezer, de 36, que aconteceu em uma fazenda no interior de São Paulo. Nesta segunda-feira (17), a influenciadora mostrou registros da cerimônia celebrada pelo evangelista Deive Leonardo. 
fotogaleria
Viih Tube mostrou fotos do casamento com Eliezer - Reprodução/Instagram
Viih Tube com os pais, Fabiano Moraes e Viviane Tube - Reprodução/Instagram
Viih Tube com os filhos Lua e Ravi - Reprodução/Instagram
Deive Leonardo celebrou união de Viih Tube e Eliezer - Reprodução/Instagram
Eliezer e Viih Tube oficializaram união em cerimônia religiosa - Reprodução/Instagram
"O melhor dia da minha vida!", afirmou ela. 
A ex-BBB apareceu sendo conduzida ao altar pelos pais, Viviane Tube e Fabiano Moraes. Viih Tube e Eliezer também surgiram em momentos descontraídos com os filhos, Lua, de 3 anos e Ravi, de 1, e trocando carinhos após a celebração. 