Fiuk diz que foi deserdado pelo pai, Fábio Jr - Reprodução/YouTube

Fiuk diz que foi deserdado pelo pai, Fábio Jr Reprodução/YouTube

Publicado 17/08/2026 17:57

Rio - Fiuk , de 35 anos, comentou os planos para reorganizar a vida financeira em entrevista ao "Pânico Jovem Pan", nesta segunda-feira (17). O ator relatou o prejuízo ao investir no longa-metragem "Descontrole" , que tinha orçamento de mais de R$ 20 milhões, mas a produção cinematográfica não saiu do papel.

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"Agora eu sou o Fiukera, mano. Agora esquece. Eu não tenho mais fardo para carregar. Meu pai já me deserdou, minha irmã… Não tenho que agradar mais ninguém. Agora sou eu no meu corre. Eu amo drift, eu amo carro. Se quer saber, eu recomeço quantas vezes eu precisar", disse ele.

O ator falou sobre a expectativa depositada nele por ser filho de um artista. "Será que, porque eu sou filho de um famoso, eu tenho que ser rico a vida inteira porque eu sou filho de uma pessoa rica? Isso é muito louco. Não quero só fazer as pazes [com as finanças]. Quero entender".

Fiuk também contou que foi emancipado aos 16 anos e que precisou aprender a ser independente. "Eu demorei todo esse tempo pra entender que eu não sou um filho, cara, eu sou eu. Então eu não tenho que me comportar como as pessoas queriam que eu me comportasse", afirmou.

Em vídeo exclusivo enviado ao portal "Metrópoles", Fiuk desabafou sobre a atual situação financeira e a relação com a irmã, Cleo Pires, e o pai, Fabio Jr. "Eu preciso de ajuda. Estou parcelando os negócios, parcelando imposto... Provavelmente eu vou vender um carro aí esse mês. Eu passei a vida inteira ouvindo que pedir ajuda era 'coisa de fraco'. Que tudo o que eu fazia nunca prestava, que eu nunca ia superar uma certa pessoa. Tudo isso dentro de casa. E chega. Eu não quero mais viver assim", declarou.