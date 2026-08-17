MC Livinho admite situação indefinida com a ex-mulher - Reprodução / Instagram

MC Livinho admite situação indefinida com a ex-mulher Reprodução / Instagram

Publicado 17/08/2026 12:38

Rio - MC Livinho , de 31 anos, abriu o jogo sobre a relação com Byanca Gabarron nesta segunda-feira (17). Separados após 10 anos juntos, os dois ainda não definiram se vão retomar o casamento. Ao responder perguntas dos seguidores nas redes sociais, o cantor contou que mantém contato com a ex, mas evitou cravar uma reconciliação.

Questionado por um internauta se estava "casado de novo", Livinho respondeu com bom humor e revelou que a situação entre eles segue indefinida.

"Vou mandar o papo reto pra vocês: eu mando mensagem, a nega responde quando quer; eu ligo, a nega não atende, entendeu? Então a parada é o seguinte: se voltar, vocês vão saber; se não voltar, vocês vão saber", afirmou, complementando: "Se der, vamos embora, amém, Deus abençoou, papai do céu uniu; se não for, vocês vão saber também. Então fiquem em paz, tá bom?".

O funkeiro também explicou que prefere estabelecer limites ao compartilhar detalhes da vida pessoal com o público. "Porque também a minha vida particular eu gosto de mostrar, mas até certo ponto, no limite, né, do aceitável. Porque eu sou um cara que eu vendo música, vendo arte, vendo performance, e agora tô no Dança, minha família, entendeu?", disse.

Além das questões amorosas, Livinho afirmou que o foco agora está na participação no Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. O artista foi anunciado no elenco da nova temporada no domingo (16).

"Então agora vamos pro que é: tô focado no Dança. Esse é o meu último ano antes da minha parada, tá bom? Então aproveitem pra vocês irem no meu show, aproveitem pra vocês terem a oportunidade de se encontrar", declarou.

O cantor ainda comentou sobre um problema de saúde que afetou sua voz e pediu apoio dos fãs durante a recuperação. "Orem por mim pra minha voz melhorar, porque eu tô passando por um momento também difícil nessa infecção que peguei nas pregas vocais. Mas de resto, marcha!", completou.