MC Livinho admite situação indefinida com a ex-mulher Reprodução / Instagram
MC Livinho fala sobre possível volta com a ex: 'Ligo, não atende'
Cantor diz que reconciliação segue indefinida e afirma que público será avisado caso relacionamento seja retomado
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Próximo capítulo do universo começa dia 15 de outubro
Juliana Paes e marido enfrentam Jade Picon e André Lamoglia no padel
Encontro aconteceu na tarde de domingo (16) e rendeu um registro compartilhado nas redes sociais pelo grupo
Simone Mendes e Kaká Diniz comentam intimidade do casal
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De biquíni, Fernanda Paes Leme mostra registros de retiro no Ceará
Apresentadora compartilhou imagens de viagem nas redes sociais nesta segunda-feira (17)
Vídeo: Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro no Rio
Cantora foi vista, novamente, ao lado do ator em meio a rumores de um possível romance entre os dois
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