Juliana Paes e Dudu Baptista enfrentam Jade Picon e André Lamoglia no padel - Reprodução / Instagram

Juliana Paes e Dudu Baptista enfrentam Jade Picon e André Lamoglia no padelReprodução / Instagram

Publicado 17/08/2026 12:00

Rio - Juliana Paes aproveitou o domingo (16) para praticar esporte ao lado do marido, Dudu Baptista. Os dois se encontraram com Jade Picon e André Lamoglia para uma partida de padel.

O encontro foi registrado nas redes sociais pela atriz, que mostrou o grupo reunido na quadra. Juliana ainda revelou que a modalidade, que combina características do tênis e do squash, já conquistou os participantes.

"Viciados em padel", escreveu ela, aos risos.

Juliana e André mantêm uma relação próxima desde que trabalharam juntos na série "Os Donos do Jogo" (2025). Nas redes sociais, a atriz já falou sobre o carinho que sente pelo ator e chegou a dizer que o considera como um filho.