Fernanda Paes Leme em retiro no CearáReprodução/Instagram
De biquíni, Fernanda Paes Leme mostra registros de retiro no Ceará
Apresentadora compartilhou imagens de viagem nas redes sociais nesta segunda-feira (17)
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Encontro aconteceu na tarde de domingo (16) e rendeu um registro compartilhado nas redes sociais pelo grupo
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