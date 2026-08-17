Fernanda Paes Leme em retiro no CearáReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – Fernanda Paes Leme, de 43 anos, aproveitou um retiro no Ceará e compartilhou registros do momento por meio do Instagram, nesta segunda-feira (17). Entre eles, a apresentadora aparece renovando o bronzeado, de biquíni, passeando pela natureza, vendo o pôr do sol e posando ao lado de colegas. 
Na legenda, ela falou sobre a experiência. "Vem comigo viver o Retiro Despertar! Uma sala cheia de gente descobrindo que talvez a culpa seja dos números; ao mestre com carinho; ouvindo e aprendendo de uma forma especial", escreveu.
"A turma de agosto de 2026; sendo uma mãe gostosa hidratada; um pouquinho antes do vento bater e a bola de cima cair; pack do pezinho com vista; amassada depois da massagem; aquele vídeo que você filma sem ter por quê; prefiro olhar; Fepa aventureira; se não levantar a mãozinha, nem conta como foto no pôr do sol; com emoção; estou pronta para a próxima! Obrigada", completou.
Veja:
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa
 