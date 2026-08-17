Fernanda Paes Leme em retiro no Ceará - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme em retiro no CearáReprodução/Instagram

Publicado 17/08/2026 11:54 | Atualizado 17/08/2026 12:27



Rio – Fernanda Paes Leme , de 43 anos, aproveitou um retiro no Ceará e compartilhou registros do momento por meio do Instagram, nesta segunda-feira (17). Entre eles, a apresentadora aparece renovando o bronzeado, de biquíni, passeando pela natureza, vendo o pôr do sol e posando ao lado de colegas.

Na legenda, ela falou sobre a experiência. "Vem comigo viver o Retiro Despertar! Uma sala cheia de gente descobrindo que talvez a culpa seja dos números; ao mestre com carinho; ouvindo e aprendendo de uma forma especial", escreveu.

"A turma de agosto de 2026; sendo uma mãe gostosa hidratada; um pouquinho antes do vento bater e a bola de cima cair; pack do pezinho com vista; amassada depois da massagem; aquele vídeo que você filma sem ter por quê; prefiro olhar; Fepa aventureira; se não levantar a mãozinha, nem conta como foto no pôr do sol; com emoção; estou pronta para a próxima! Obrigada", completou.

Veja:

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa