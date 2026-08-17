Neymar chora ao ver apresentação de Dia dos Pais da filha Mavie - Reprodução / Instagram

Neymar chora ao ver apresentação de Dia dos Pais da filha MavieReprodução / Instagram

Publicado 17/08/2026 15:16

Rio - Neymar se emocionou ao acompanhar uma apresentação especial de Dia dos Pais da filha Mavie, de 2 anos. O momento foi registrado por Bruna Biancardi e compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira (17).

Nas imagens, o jogador aparece com os olhos marejados enquanto assiste à participação da pequena. Ao mostrar a reação do companheiro, Bruna brincou com a emoção do atacante e escreveu: "Papai chorão".

Mavie é uma das filhas de Neymar com Bruna Biancardi. Os dois também são pais de Mel, de 1 ano, e esperam mais uma menina.

O jogador ainda é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 2, filha do atleta com a modelo Amanda Kimberlly.