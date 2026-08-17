Tainá Militão - Reprodução / Instagram

Tainá MilitãoReprodução / Instagram

Publicado 17/08/2026 16:09

Rio - Tainá Militão revelou que decidiu, ao lado de Éder Militão, não mostrar o rosto do primeiro filho do casal nas redes sociais após o nascimento. Grávida de oito meses de Gabriel, a influenciadora contou que a escolha surgiu depois de comentários ofensivos direcionados ao bebê e aos outros filhos dela na internet.

O assunto veio à tona no domingo (16), quando uma seguidora perguntou se Tainá pretendia apresentar o rosto da criança ao público. Segundo ela, a decisão foi bastante conversada com o jogador e, ao menos neste primeiro momento, os dois preferem preservar a imagem do menino. "Se a gente acordar um dia e falar: 'Ah, vamos mostrar', beleza. Mas, a princípio, não iremos mostrar", explicou.

Tainá contou que a repercussão de uma imagem de ultrassom de Gabriel pesou na escolha. A influenciadora afirmou que recebeu comentários que considerou ofensivos e, desde então, não voltou a publicar novos registros do exame. "Isso já me faz pensar que não vale a pena, gente", declarou.

A influenciadora explicou que o casal não considera a decisão definitiva e poderá rever a exposição do bebê no futuro. Por enquanto, no entanto, a prioridade será manter a criança distante de possíveis ataques virtuais.

Medidas contra ataques

Nesta segunda-feira (17), Tainá também revelou que acionou sua equipe jurídica após comentários ofensivos direcionados aos filhos. Mãe de Helena, de sete anos, e Matteo, de cinco, frutos da antiga relação com o jogador Léo Pereira, ela afirmou que pretende responsabilizar os autores das publicações.

"Indo pro cine e muito feliz porque acabei de receber uma mensagem do meu advogado dizendo que as medidas extrajudiciais já estão sendo enviadas", afirmou nos stories de um perfil secundário no Instagram.

Na sequência, a influenciadora disse que as publicações feitas na internet podem trazer consequências fora das redes sociais, principalmente quando envolvem crianças. "Tem gente que acha que internet é terra sem lei e que pode falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa sem consequência, principalmente quando envolve meus filhos", declarou.

Tainá ainda reforçou que pretende levar adiante as medidas contra os responsáveis pelos ataques. "Por aqui, cada um vai começar a se responsabilizar pelo que escolhe escrever", afirmou.

Éder Militão também é pai de Ceci, fruto do antigo relacionamento com Karoline Lima. Helena, Matteo e Ceci já tiveram seus rostos publicados nas redes sociais pelos pais. No caso de Gabriel, Tainá afirmou que a experiência recente fez o casal optar por outro caminho. "A gente decidiu que o melhor por agora é não mostrar", declarou.