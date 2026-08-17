José Loreto e Nanda Marques se beijam no Festival de Gramado

Rio - José Loreto trocou carinhos com Nanda Marques ao cruzarem o tapete vermelho do Festival de Cinema de Gramado, na tarde desta segunda-feira (17). Em um dos cliques, o ator aparece sorridente segurando a namorada no colo.

O casal marcou presença no evento de exibição de 'Chorão - Só os Loucos Sabem', filme que conta a trajetória do líder da banda Charlie Brown Jr. Na produção, Loreto interpreta o cantor, enquanto a atriz dá vida a Graziela Gonçalves, ex-mulher do artista.

Os atores, que iniciaram o romance nos bastidores do filme, também estão juntos no elenco da novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo. Na trama, José Loreto vive Iuri, um dos aliados da protagonista, enquanto Nanda Marques interpreta Bruna.

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