Lore Improta espera o segundo filho com Léo Santana Reprodução/Instagram
O registro foi publicado pelo influenciador Henrique Leite, que brincou com a calça escolhida pelo artista. O modelo mais justo acabou destacando a região íntima de Léo e provocou uma reação imediata de Lore nos comentários. "Oxe, tava sem cueca foi, Leandro? To entendendo nada! Ai, ai!", escreveu a dançarina.
A publicação também recebeu comentários de internautas, e uma seguidora afirmou acreditar que o cantor realmente estivesse sem a peça íntima durante o show.
Lore entrou novamente na brincadeira e contou que decidiu tirar a dúvida diretamente com o marido. "Não é possível, kkkk. Já mandei mensagem aqui perguntando. Ele não é doido!", respondeu a influenciadora.
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