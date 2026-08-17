Deborah Secco renovou o bronzeado no fim de semana Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Deborah Secco, de 46 anos, encantou os seguidores ao surgir renovando o bronzeado no fim de semana. Nas imagens, publicadas nesta segunda-feira (17), a atriz aparece com um biquíni fio-dental na cor vinho e chapéu. 
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Deborah Secco exibiu as curvas em fotos de biquíni - Reprodução/Instagram
Deborah Secco - Reprodução/Instagram
Deborah Secco renovou o bronzeado no fim de semana - Reprodução/Instagram
"Meu domingo", escreveu na legenda. 
O corpo exuberante da artista chamou atenção nas redes sociais. "Como pode ser tão perfeita?", comentou um perfil. "Minha conta igual à barriga dela... negativa. Maravilhosa!", elogiou outro. "Uma grande gostosa", disse um terceiro. 