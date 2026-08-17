Carol Peixinho e Thiaguinho estão juntos há 5 anos - Reprodução/Instagram

Carol Peixinho e Thiaguinho estão juntos há 5 anosReprodução/Instagram

Publicado 17/08/2026 22:50

Rio - Thiaguinho fez uma declaração romântica para Carol Peixinho nesta segunda-feira (17) em celebração aos cinco anos de relacionamento. O cantor aproveitou a ocasião especial para compartilhar fotos recentes ao lado da influenciadora.

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"Hoje a gente completa 5 anos de amor! E quando olho pra tudo que vivi desde que você chegou, só consigo agradecer a Deus pelo nosso encontro! Você trouxe tanta coisa linda pra minha vida… Amor, alegria, paz, companhia, energia, cuidado… Trouxe um jeito ainda mais bonito de enxergar a vida, de dividir os sonhos e de caminhar junto!", iniciou o texto.

O artista relembrou o nascimento do primeiro filho do casal. "E desse nosso amor veio o maior presente que a vida poderia nos dar: Bento! Que privilégio construir uma família com você...Que sorte a minha ter encontrado meu amor, minha parceira, minha Ló! E que sejam apenas os primeiros cinco de todos os anos que ainda vamos viver juntos".

Carol Peixinho retribuiu a homenagem de Thiaguinho nos comentários da publicação. "Meu amor! Que lindo!! Cinco anos de nós… Ah, como eu te amooo! Como eu amo a nossa família, a nossa vida, o nosso amor e tudo que faz parte de nós! E agora, tudo ainda mais especial, com a nossa joia rara nos braços! Te amo infinitamente!", escreveu.