Carol Peixinho e Thiaguinho estão juntos há 5 anosReprodução/Instagram
Thiaguinho comemora 5 anos do relacionamento com Carol Peixinho
Cantor publicou um texto apaixonado para a influenciadora e falou sobre momento especial com a chegada do primeiro filho
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