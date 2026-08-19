Aline Midlej durante o 'Jornal das Dez', da Globonews - Reprodução de vídeo

Aline Midlej durante o 'Jornal das Dez', da GlobonewsReprodução de vídeo

Publicado 19/08/2026 07:12

Rio - Aline Midlej perdeu a paciência ao vivo e expôs uma confusão nos bastidores do "Jornal das Dez", da GloboNews, na noite de segunda-feira (17). A apresentadora recebeu informações desordenadas da produção do jornalístico e desabafou enquanto ainda estava no ar. "Está uma bagunça isso aqui." A cena ganhou destaque nas redes sociais nesta terça (18).

Os problemas se iniciaram durante participação da repórter Beatriz Borges, de Brasília. Aline gostaria de saber se continuava conversando com a jornalista ou se chamaria uma reportagem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não obteve retorno da equipe.

"Beatriz Borges continua com a gente agora ou eu chamo a entrevista do Lula? Eu preciso que vocês me orientem aí no switcher", afirmou Aline. Logo depois, o texto exibido no teleprompter - aparelho usado para mostrar um texto na frente da câmera - mudou, deixando a jornalista ainda mais confusa.



"Mudou o TP de novo? Qual é a informação que eu dou agora? A entrevista do Lula?", perguntou ela, chamando a reportagem, que não foi exibida. "Gente, está uma bagunça aqui. Vamos organizar a casa, jornal ao vivo é assim mesmo. Vamos rodar o intervalo para a gente organizar tudo direitinho?", declarou.

A reportagem com Lula, entretanto, ficou pronta. Aline, na sequência, se desculpou com os telespectadores. "Então tá bom, vamos agora ouvir o presidente Lula e peço desculpas pela confusão aqui para vocês."

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