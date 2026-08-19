Paulo Vieira e Maria Bethânia durante o 'Conversa com Bial' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Paulo Vieira e Maria Bethânia durante o 'Conversa com Bial'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 19/08/2026 08:59

Rio - Paulo Vieira participou do "Conversa com Bial", da TV Globo, exibido na noite desta terça-feira (18), e deixou Maria Bethânia surpresa ao contar que grava um disco, com lançamento previsto para o início de 2027. O assunto surgiu quando a cantora disse que gostava de fazer parceria com outros artistas.

"Adoro trabalhar com outros artistas, cantores. Acho que já cantei com todo mundo que conheço no Brasil", comentou Maria Bethânia. O apresentador Pedro Bial aproveitou a declaração para aconselhar Paulo: "Entra na fila. Você canta bem". A cantora, então, reagiu: "Vamos cantar, Paulo."

Em seguida, o humorista revelou: "Estou gravando meu disco, mas não tenho coragem de fazer esse convite." Bethânia ficou chocada: "Você está gravando um disco? Ele me escondeu... Achei isso uma afronta, você não me (contar)", disse aos risos. Paulo se explicou: "Estava sem coragem de dizer! Eu até peguei seu número, mas disse: 'Não, não, não'." Bethânia celebrou: "Isso vai ser um espetáculo".

Em outro momento, a artista quis saber mais sobre o disco. "Você manda para mim". Paulo concordou: "Já tem umas guias lá, quero que você ouça". "Me mande tudo, fiquei louca com essa ideia", completou ela.



No programa, Bethânia também recordou a impressão causada por Paulo desde a primeira vez em que o viu na televisão: "A sensação que tive quando o vi foi: 'é uma coisa que me interessa, que não tem nada a ver com o resto todo. Existe ali um núcleo que estou interessadíssima'. Eu fiquei muito impressionada que aquilo lhe vinha. Achei tudo que ele fazia, o modo de falar, olhar, se comportar, vestir, com tanta personalidade e de uma suavidade ao mesmo tempo, tão bonita", afirmou.

Paulo ficou lisonjeado. "Eu fico bobo, besta. Isso para mim é o Oscar. Eu tenho o whatsapp de Maria Bethânia, às vezes eu acordo de madrugada e dou uma olhada para ver se a foto dela ainda está. Meu maior medo é um dia ela acordar, se saber Maria Bethânia, e falar: 'não vou falar mais com Paulo, não'", declarou ele, aos risos.