Paulo Vieira e Maria Bethânia durante o 'Conversa com Bial'Reprodução de vídeo / TV Globo
Paulo Vieira revela gravação de disco e choca Maria Bethânia
'Ele me escondeu', reagiu a cantora; Artistas participaram do 'Conversa com Bial', da TV Globo, nesta terça-feira (18)
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Produção contará entrevistas com convidados especiais em um estúdio com plateia, e terá com periodicidade semanal
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