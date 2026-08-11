Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Teatro Raul Cortez, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 11/08/2026 21:02

Entre segunda (10) e quarta (12), nos horários das 16h e 19h, o Raul Cortez será palco do festival de dança “Território em Movimento”, que traz protagonismo a artistas de toda a Baixada Fluminense. Os bailarinos vão se apresentar em modalidades como ballet clássico, dança contemporânea e danças urbanas. Diferentes corpos, linguagens e histórias prometem mostrar a potência de toda a Baixada em um mesmo palco. O melhor: as sessões são totalmente gratuitas.



Na sexta-feira (14), a partir das 20h, Ellen e Gustavo Pardal, que formam o casal sensação da internet, marcam sua estreia em Duque de Caxias. A dupla traz ao palco do Raul Cortez a comédia “É o que, Gustavo?”, que mistura vida real, improviso e muita interação com o público. A montagem é uma comédia de casal em formato de stand up comedy, mas que foge do convencional.

Um dos quadros mais aguardados da atração é a “caixinha de perguntas” em que o público participa enviando provocações e dúvidas para serem respondidas ao vivo. Uma ótima dica de fim de semana para um programa em casal.



Acesse a Bilheteria Digital do Teatro Raul Cortez neste link (https://linktr.ee/teatroraulcortez_) para comprar suas entradas. O teatro está localizado na Praça do Pacificador, s/n, Centro, Duque de Caxias.