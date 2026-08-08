Duque de Caxias recebe o Empreendedorismo na Veia - Reprodução/Assessoria de imprensa

Duque de Caxias recebe o Empreendedorismo na VeiaReprodução/Assessoria de imprensa

Publicado 08/08/2026 11:07

Empreendedorismo na Veia, em Duque de Caxias. O evento acontecerá na Semana da Juventude, no dia 13 de agosto, das 9h30 às 18h, no Teatro Municipal Raul Cortez e na Praça do Pacificador. A programação inclui conteúdos inspiradores, experiências práticas e ativações interativas. As inscrições são gratuitas pelo Duque de Caxias - Para despertar o potencial empreendedor principalmente dos jovens, o Sebrae Rio em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura do municipio, promove oem Duque de Caxias. O evento acontecerá na Semana da Juventude, no dia 13 de agosto, das 9h30 às 18h, no Teatro Municipal Raul Cortez e na Praça do Pacificador. A programação inclui conteúdos inspiradores, experiências práticas e ativações interativas. As inscrições são gratuitas pelo link

O dia começará com a dinâmica da Roda Gigante, em que estudantes de instituições parceiras já selecionadas trabalharão em equipes para concluir um desafio. O público poderá acompanhar de perto essa atividade e participar, ao longo do dia, de diversas interações e experiências relacionadas com o empreendedorismo e a inovação. Caravanas estão sendo organizadas para sair de Magé, Guapimirim e bairros de Duque de Caxias.

Na parte da tarde, haverá palestras com grandes nomes do empreendedorismo e da superação. Bia Martins, especialista em geração Z, abordará a importância da organização e da preparação para alcançar resultados. Jackson Follmann, ex-goleiro sobrevivente do acidente aéreo com a equipe da Chapecoense em 2016, que compartilhará sua trajetória de resiliência, propósito e superação.

"A ideia é proporcionar aos jovens e a todos que empreendem ou querem empreende uma experiência imersiva, capaz de ampliar sua visão de futuro e transformar ideias em oportunidades", destaca Margareth Kelly, coordenadora do Sebrae Rio na região de Duque de Caxias.

Serviço – Empreendedorismo na Veia – Duque de Caxias

•Data: 13 de agosto de 2026

•Horário: 9h30 às 18h

•Local: Teatro Municipal Raul Cortez e Praça do Pacificador

•Programação e inscrições gratuitas em: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/evento-empreendedorismo-na-veia-caxias