Bairro do Pilar, em Caxias, vai receber obra de canalizaçãoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias lançou a obra de canalização da Rua 5 de Julho, no bairro Pilar, no 2º distrito do município. Serão mais de 2 quilômetros de canal que passarão por uma ampla intervenção de infraestrutura, com melhorias na mobilidade urbana e na qualidade de vida de moradores, de comerciantes e de todos que circulam pela região da Rua 5 de Julho.
“As canalizações estão transformando a realidade de Duque de Caxias, levando mais mobilidade, qualidade de vida e valorização para os imóveis”, afirmou o prefeito Netinho Reis.
Bairro do Pilar, em Caxias, vai receber obra de canalização - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Bairro do Pilar, em Caxias, vai receber obra de canalizaçãoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A rua 5 de Julho receberá um pacote completo de melhorias estruturais, incluindo:
* Demolição;
* Troca de tubulação;
* Construção de novas galerias;
* Recomposição de leito;
* Reforço de base;
* Asfaltamento;
* Instalação de meios-fios;
* Construção de novas calçadas
O bairro do Pilar vem passando por uma série de obras realizadas pela Prefeitura de Duque de Caxias. Entre as intervenções já entregues está a Ponte do Pilar, com 154 metros de extensão, que conecta o bairro diretamente à Rodovia Washington Luiz (BR-040), facilitando o trânsito e reduzindo o tempo de deslocamento dos moradores.
Outra importante obra foi a canalização do Canal do Pilar, que passou a contar com 420 metros de galerias subterrâneas. A obra transformou a realidade da região e contribuiu para melhorar a infraestrutura e a mobilidade local.
Também foi realizada a urbanização da Avenida Francisco de Azevedo, construída sobre o antigo canal. O espaço recebeu pavimentação com blocos intertravados, calçadas acessíveis com rampas, guarda-corpo de inox, áreas gramadas, playground, academia ao ar livre, bicicletário e iluminação em LED.
Bairro do Pilar, em Caxias, vai receber obra de canalização - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Bairro do Pilar, em Caxias, vai receber obra de canalizaçãoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
As intervenções proporcionam mais segurança, conforto e qualidade de vida para motoristas, pedestres e moradores do Pilar, reforçando o compromisso da prefeitura com a transformação da infraestrutura urbana do município.
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Bairro do Pilar, em Caxias, vai receber obra de canalização
Bairro do Pilar, em Caxias, vai receber obra de canalização
Bairro do Pilar, em Caxias, vai receber obra de canalização