Deputado Marcelo Dino (PL) denúncia barricadas em bairro de Caxias - Reprodução/Redes sociais

Deputado Marcelo Dino (PL) denúncia barricadas em bairro de CaxiasReprodução/Redes sociais

Publicado 10/08/2026 11:33



O parlamentar fiscalizou o local e comunicou oficialmente ao 15ºBPM (Duque de Caxias), que deve montar uma operação para a remoção do local, que, segundo moradores, tem atuação do Comando Vermelho. Duque de Caxias - Coordenador da Frente Parlamentar de Acompanhamento das Ações de Retomada dos Territórios da Alerj, o deputado Marcelo Dino usou as redes sociais para denunciar a presença de barricadas na Praça Parada Angélica, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O parlamentar fiscalizou o local e comunicou oficialmente ao 15ºBPM (Duque de Caxias), que deve montar uma operação para a remoção do local, que, segundo moradores, tem atuação do Comando Vermelho.

"Já fiz contato direto com o capitão Varela, comandante da 3ª Companhia e quero registrar aqui meu agradecimento ao 15º Batalhão, ao coronel Lourival e a cada policial que vem atuando com firmeza nessa região. Quem tem que sentir medo não é o cidadão de bem. É o bandido", detona Marcelo Dino, que já denunciou outras barricadas em localidades como Pantanal além de bailes ilegais e venda de drogas.