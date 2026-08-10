Prefeitura de Caxias inaugura novas clínicas da família - Divulgação/Assessoria de imprensa

Prefeitura de Caxias inaugura novas clínicas da famíliaDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 10/08/2026 22:23

Duque de Caxias - A expansão das Clínicas da Família, realizada pela Prefeitura de Duque de Caxias, é o programa mais lembrado pela população, segundo pesquisas no município. Isso reforça a importância dos investimentos da administração municipal e o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. A meta é atingir 100% de cobertura das Clínicas da Família, por intermédio da expansão dos serviços de saúde da Atenção Primária, com ampliação do atendimento por territórios e fortalecimento da rede básica de saúde.

Visando a ampliar o atendimento por territórios e a fortalecer a rede básica de saúde, Duque de Caxias ganhou duas novas unidades esta semana. Na última semana, foi inaugurada a Clínica da Família do Pantanal, no segundo distrito, com quatro equipes e capacidade de realizar mais de 15 mil atendimentos/mês. Também houve a entrega no terceiro distrito da Clínica da Família do Parque Paulista, que conta com cinco equipes e que poderá realizar até 20 mil atendimentos.

“Mais uma semana de entregas no município, com a inauguração de duas novas Clínicas da Família: Pantanal, no segundo distrito; e Parque Paulista, no terceiro distrito. As Clínicas da Família contam com consultórios modernos, atendimento odontológico, sala de vacinas, além de farmácia para o paciente já sair com o remédio gratuito após a consulta. Tudo perto da casa do cidadão”, declarou a secretária de Saúde, Dra. Célia Serrano.



As unidades contam com estrutura moderna, ambientes 100% climatizados, consultórios reformados, sala de vacinação, farmácia e estoque abastecido para atender milhares de pessoas, além de equipes e de agentes comunitários de saúde que atuarão diretamente nas visitas aos moradores da região. É sempre bom reforçar: as Clínicas da Família atendem por regiões, e somente os moradores da área de atendimento podem fazer uso dos serviços.

“Eu prometi saúde de qualidade perto de casa, e é isso que estamos entregando. Nesta semana, estamos inaugurando a 24ª Clínica da Família, aqui no Parque Paulista, que está pronta para atender até 20 mil pessoas por mês. Nosso objetivo é transformar Duque de Caxias na capital da saúde”, reafirmou o prefeito Netinho Reis.



Na próxima sexta-feira (14/08), será inaugurada a 25ª unidade no município, a Clínica da Família Fátima de Oliveira Thomaz, no Jardim Leal, no primeiro distrito.