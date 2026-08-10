Espetáculo 'Guerreiras!' celebra trajetórias femininas negras em Caxias Lucas Freitas/Divulgação
Entre as obras apresentadas estão composições de Chiquinha Gonzaga, Lorenzo Fernandez, Marlos Nobre, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, George Gershwin e Nina Simone. O repertório dialoga com histórias de mulheres que desafiaram seu tempo, transformaram adversidades em criação artística, pensamento e ação política e seguem inspirando reflexões sobre o presente.
"Quando conhecemos histórias de mulheres que enfrentaram tantas adversidades e tiveram papéis tão fundamentais em diversas áreas, compreendemos melhor os desafios do presente e fortalecemos a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Celebrar essas trajetórias significa preservar memórias e reconhecer que essas conquistas fazem parte de uma luta coletiva que continua até hoje", ressalta Sulamita Lage.
Além da temporada, o projeto desenvolve ações de formação de plateia voltadas a estudantes da rede pública, ampliando o acesso à música de concerto e promovendo reflexões sobre cultura, memória, igualdade racial e direitos das mulheres.
Conduzido por Ana Lia Alves e Sulamita Lage, o espetáculo originou-se a partir da percepção de Ana de que muitos recitais, embora musicalmente ricos, nem sempre estabeleciam um diálogo mais profundo com a sociedade contemporânea. "Foi dessa inquietação que surgiu o desejo de criar projetos que unissem excelência musical, presença cênica e reflexão social", afirma Ana Lia.
A parceria entre Ana Lia Alves e Sulamita Lage deu origem ao Duo Pretas, projeto de canto e piano dedicado à pesquisa de repertórios e narrativas relacionadas às identidades negras, aproximando a música de concerto de debates sobre memória, representatividade e cultura afro-diaspórica. Foi desse percurso artístico que nasceu o espetáculo "Guerreiras!". "O projeto atua na valorização da cultura negra e na ampliação da presença de mulheres negras na música de concerto, contribuindo para a construção de novos referenciais simbólicos", afirma Sulamita Lage.
Ao longo da apresentação, o público encontra referências a mulheres como Carolina Maria de Jesus, Ruth de Souza, Maria da Penha e outras figuras que marcaram a história brasileira. Mas a proposta vai além da celebração de nomes conhecidos:
O projeto é realizado pela Naara Produções, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio do Instituto Cultural Vale, contemplado pelo Edital Instituto Cultural Vale.
SERVIÇO
Teatro Raul Cortez
Datas: 19 e 26 de agosto e 1º e 8 de setembro de 2026
Horário: 16h
Endereço: Praça da Emancipação, S/N - Vila Meriti, Duque de Caxias - RJ
Entrada: Gratuita
Duração: 80 minutos
Classificação indicativa: 14 anos
Acessibilidade: Todas as sessões contam com intérprete de Libras.
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