Espetáculo 'Guerreiras!' celebra trajetórias femininas negras em Caxias - Lucas Freitas/Divulgação

Espetáculo 'Guerreiras!' celebra trajetórias femininas negras em Caxias Lucas Freitas/Divulgação

Publicado 10/08/2026 22:46

Duque de Caxias - Reunindo obras da música de concerto, da canção brasileira e da música internacional, "Guerreiras!" combina canto lírico, piano, teatro, projeções visuais e narrativa cênica para celebrar trajetórias femininas marcadas pela coragem e pela transformação social. Estrelado pela soprano Ana Lia Alves, pela pianista Sulamita Lage e pela atriz Soraia Arnoni, com supervisão de direção artística de Tatiana Tibúrcio, o espetáculo se apresenta no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, nos dias 19 e 26 de agosto e 1º e 8 de setembro, sempre às 16h.



Entre as obras apresentadas estão composições de Chiquinha Gonzaga, Lorenzo Fernandez, Marlos Nobre, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, George Gershwin e Nina Simone. O repertório dialoga com histórias de mulheres que desafiaram seu tempo, transformaram adversidades em criação artística, pensamento e ação política e seguem inspirando reflexões sobre o presente.



"Quando conhecemos histórias de mulheres que enfrentaram tantas adversidades e tiveram papéis tão fundamentais em diversas áreas, compreendemos melhor os desafios do presente e fortalecemos a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Celebrar essas trajetórias significa preservar memórias e reconhecer que essas conquistas fazem parte de uma luta coletiva que continua até hoje", ressalta Sulamita Lage.



Além da temporada, o projeto desenvolve ações de formação de plateia voltadas a estudantes da rede pública, ampliando o acesso à música de concerto e promovendo reflexões sobre cultura, memória, igualdade racial e direitos das mulheres.



Conduzido por Ana Lia Alves e Sulamita Lage, o espetáculo originou-se a partir da percepção de Ana de que muitos recitais, embora musicalmente ricos, nem sempre estabeleciam um diálogo mais profundo com a sociedade contemporânea. "Foi dessa inquietação que surgiu o desejo de criar projetos que unissem excelência musical, presença cênica e reflexão social", afirma Ana Lia.



A parceria entre Ana Lia Alves e Sulamita Lage deu origem ao Duo Pretas, projeto de canto e piano dedicado à pesquisa de repertórios e narrativas relacionadas às identidades negras, aproximando a música de concerto de debates sobre memória, representatividade e cultura afro-diaspórica. Foi desse percurso artístico que nasceu o espetáculo "Guerreiras!". "O projeto atua na valorização da cultura negra e na ampliação da presença de mulheres negras na música de concerto, contribuindo para a construção de novos referenciais simbólicos", afirma Sulamita Lage.



Ao longo da apresentação, o público encontra referências a mulheres como Carolina Maria de Jesus, Ruth de Souza, Maria da Penha e outras figuras que marcaram a história brasileira. Mas a proposta vai além da celebração de nomes conhecidos:

"Também homenageamos as mulheres anônimas que sustentam famílias, enfrentam o racismo, a desigualdade, a violência doméstica e os inúmeros obstáculos impostos historicamente às mulheres. Queremos ampliar o significado da palavra guerreira e reconhecer as lutas cotidianas, mostrando que a resistência se manifesta tanto nos grandes feitos registrados pela história quanto nas lutas silenciosas travadas diariamente por milhões de mulheres", destaca Ana Lia.



A presença da atriz Soraia Arnoni amplia a dimensão cênica do espetáculo ao incorporar textos e personagens que dialogam com os temas abordados. Segundo Sulamita Lage, essa construção também busca evidenciar as dimensões afetivas e celebrativas da obra. "Guerreiras! não se constrói apenas pela denúncia. O espetáculo também celebra conquistas, afetos, ancestralidade, criatividade, coragem e transformação. Nossa intenção é que o público saia da apresentação emocionado, provocado e inspirado pelas trajetórias que conhece ao longo do espetáculo.”



O projeto é realizado pela Naara Produções, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio do Instituto Cultural Vale, contemplado pelo Edital Instituto Cultural Vale.



SERVIÇO



Teatro Raul Cortez



Datas: 19 e 26 de agosto e 1º e 8 de setembro de 2026

Horário: 16h

Endereço: Praça da Emancipação, S/N - Vila Meriti, Duque de Caxias - RJ



Entrada: Gratuita



Duração: 80 minutos



Classificação indicativa: 14 anos



Acessibilidade: Todas as sessões contam com intérprete de Libras.