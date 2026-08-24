Gil Coelho e Larissa Gloor anunciam nascimento da filha - Reprodução do Instagram

Gil Coelho e Larissa Gloor anunciam nascimento da filhaReprodução do Instagram

Publicado 24/08/2026 06:58

Rio - Os atores Larissa Gloor e Gil Coelho anunciaram o nascimento da filha, Serena, por meio das redes sociais, neste domingo (23). A bebê veio ao mundo no sábado (22), dia do aniversário da atriz. Na legenda, o casal falou sobre a coincidência e compartilhou alguns registros do momento especial.

"Serena nasceu dia 22/08/2026 no mesmo dia do aniversário da mamãe. A gente te ama tanto filha, parece tudo um sonho! Seja bem-vinda meu amor, mamãe e papai estão aqui do seu ladinho para sempre", escreveu o casal.







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Vários famosos comentaram a publicação. "Que Deus abençoe essa família", afirmou Marco Luque. "Parabéns! Que traga ainda mais amor para vida de vocês", disse outro. "Que lindeza! Sejam felizes!", desejou Tati Machado. "Lindeza", elogiou Alana Cabral. "Fofura", reagiu Fernanda Gentil.

Gil está afastado das novelas desde "Terra e Paixão" (2023). Já Larissa tem trabalhos em atrações como a sitcom "Dra. Darci" (2018) e o reality "Atua ou Surta" (2023).