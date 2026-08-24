Fátima Cardoso, primogênita de Laura Cardoso, se emociona ao falar da partida da mãe - Reprodução / TV Globo

Fátima Cardoso, primogênita de Laura Cardoso, se emociona ao falar da partida da mãeReprodução / TV Globo

Publicado 24/08/2026 09:48 | Atualizado 24/08/2026 11:17

Ao mostrar um dos espaços da casa dedicado às memórias de Laura, a família destacou que a presença da atriz permanece em cada detalhe. "Eu acho que esse cantinho reflete tudo o que a Laura fez, trabalhou, conquistou e deixa um legado enorme de memórias", afirmou Fátima. Em outro momento, acrescentou: "Onde ela estava, parecia que subia uma luz... Ficava o ambiente todo iluminado".A filha também relembrou a relação de Laura com o marido, ator e diretor, Fernando Balleroni (1922-1980), com quem foi casada por 31 anos. "Meu pai e minha mãe maravilhosos, bem jovens (...) Se gostaram a vida inteira até ele ir embora. Ele foi embora muito novo", contou.

As lembranças da família também passaram pelos ensinamentos deixados pela atriz. "Ela ensinou a humildade... Ela ensinou que todos somos iguais", afirmou novamente a primogênita de Laura. Em um registro de arquivo exibido durante a entrevista, Laura aparece dizendo: "Conhecimento, sabedoria é uma coisa tua que você tem aqui dentro. Ninguém te tira".O bisneto Fernando falou sobre a relação próxima que construiu com Laura. "Foi um amor à primeira vista. A gente sempre esteve junto. Ela me acompanhando no início da minha vida e eu acompanhando ela no final da vida dela", recordou. Foi ele quem também aproximou a bisavó das redes sociais, passando a mostrar ao público momentos dela fora dos estúdios e dentro de casa.Ao recordar os últimos momentos da atriz, Fátima Cardoso contou que Laura estava cercada pelos parentes. "Foi nos braços da Adriana, com todos nós em volta dela. Adriana acolheu ela assim... E ela foi", relatou.Questionada sobre o que gostaria que o público guardasse da mãe, a filha destacou quem Laura era longe das câmeras. "Do ser humano bacana que ela foi... Do ser humano verdadeiro que ela foi.", afirmou.Laura Cardoso morreu na noite de segunda-feira (17), em São Paulo, de causas naturais e enquanto dormia. A atriz deixa as filhas Fernanda e Fátima, as netas Claudia e Adriana e o bisneto Fernando. Ao longo de mais de 70 anos de carreira, participou de mais de 60 novelas e construiu personagens marcantes em produções como "Mulheres de Areia", "A Viagem", "Chocolate com Pimenta" e "Caminho das Índias".