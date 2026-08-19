Nathalia Timberg fala sobre morte de Laura Cardoso e Glória Menezes - Reprodução do Instagram

Nathalia Timberg fala sobre morte de Laura Cardoso e Glória MenezesReprodução do Instagram

Publicado 19/08/2026 07:57

Rio - Considerada uma das mais importantes atrizes do Brasil, Nathalia Timberg , de 97 anos, se despediu de Laura Cardoso Glória Menezes, que morreram nessa terça-feira (18), por meio de vídeos publicados no Instagram. Emocionada, a veterana falou sobre a relação com as atrizes, expressou tristeza com a partida delas e fez uma reflexão sobre a própria finitude.

Nathalia disse que Laura foi uma das atrizes que ela aprendeu a admirar "muito cedo". "Não sei quando começou, não sei como continuou... Quando nos cruzamos, não sei dizer. Eu sei que a gente se cruzou e você veio pra ficar. Nós não sabemos nada além do que está aqui, mas, pelo menos na nossa imaginação, existe alguma coisa que se volatiliza conosco e que tem chance de se encontrar. Eu adoraria. Você é uma das pessoas que me marcaram, pelo que emanava de você, pela atriz que eu admirava e pela mulher que conheci", afirmou.

"Gostaria de ter cruzado mais, de ter tido uma convivência melhor. O que me consola é que às vezes eu não sei se a nossa deformação, pelo fato de lidarmos tanto com esse emocional… mas o pouco que a gente se cruzou deu pra você deixar raiz. E elas são eternas, elas ficam e elas vão conosco", completou.







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A veterana também comentou a partida de Glória. "Ainda estou sob impacto. Acho que ainda estamos totalmente no clima da nossa Laura indo te encontrar, onde quer que você esteja. Eu no impacto, parece até essas coisas de retardamento que a gente lê por aí, é mais ou menos no mesmo momento... Eu sei que a vida me privou das duas. Logo estaremos juntas. Eu também devo estar com a minha bagagem sendo preparada", comentou.

"Mas Glória, eu devo a você emoções muito lindas... Eu tenho pena de uma coisa, que não tenhamos podido privar mais. Porque quem conhece você, quem conheceu você, deve sempre ficar com esse gosto de quero mais... Enquanto eu estiver, você passa a fazer parte de alguma coisa que eu tenho aqui dentro de mim, das pessoas que cruzam conosco, mais ou menos, mas que deixam marca. Ninguém terá podido passar por você sem receber uma marca. Graças a Deus a sua ficou", acrescentou.







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As homenagens de Nathalia comoveram os internautas. "Que amor e elegância", disse um usuário do Instagram. "Natália é uma diva. Quanta lindeza há no espírito dela. Fez-me chorar", comentou outro. "Uma geração inigualável. Nathalia, sempre tão elegante, sempre com essa voz que nos transmite calmaria.

Eu sinto muito pela perda de suas amigas e colegas de profissão. Um abraço carinhoso", disse uma terceira pessoa. Outros comentários como "profundo", "fui às lágrimas" e "Que inteligência, articulação e sensibilidade" também foram publicados.