Rafael Cortez oficializou união com Marcella Calhado - Reprodução/Instagram

Rafael Cortez oficializou união com Marcella CalhadoReprodução/Instagram

Publicado 18/08/2026 19:01

Rio - Rafael Cortez exibiu, nesta terça-feira (18), os registros de seu casamento com Marcella Calhado, realizado no último fim de semana em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O ex-integrante do extinto "Custe o Que Custar", da Band, e a empresária estão juntos desde 2019 e são pais de Nara, de 3 anos.

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"Eu me casei! E casei com a mulher mais amada, mais maravilhosa, mais linda e mais parceira que eu poderia ter na vida: Marcella Calhado, mãe da nossa Nara, já mãe do Pedro, de quem eu gosto como se fosse meu filho. Má, meu amor, com quem namoro desde 2019 e divido tudo na vida desde 2022 - casa, empresa, contas, alegrias, batalhas, sonhos, tudo!", disse ele.

O humorista falou sobre a cerimônia que reuniu amigos e familiares do casal. "Sem dúvida nenhuma, foi um dos dias mais felizes da minha vida. E eu estava presente 200%, com todo o meu coração. Obrigado a todos e todas que estiveram conosco neste dia, de modo direto e indireto. Somos felizes, e sabemos disso. E isso é apenas o começo...", afirmou.