Rafael Cortez oficializou união com Marcella CalhadoReprodução/Instagram
Rafael Cortez mostra registros da união com Marcella Calhado
Humorista e empresária se casaram no fim de semana em cerimônia realizada no interior de São Paulo
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