Madonna reúne filhos e namorado em festa de 68 anos na GréciaReprodução / Instagram
Nos registros, a rainha do pop aparece com Lourdes Maria, de 29 anos, Rocco Ritchie, de 26, Mercy James, de 20, e as gêmeas Stella e Estere, de 14. Akeem também participou da celebração e posou ao lado dos herdeiros da artista.
"É meu aniversário! Comer, rezar, amar, beber, dançar, quebrar pratos, dar comida aos gatos!! Obrigado, Deus!", escreveu Madonna na publicação.
Para a festa, a cantora escolheu um vestido azul com estampa de flores rosas e detalhes dourados, da grife Dolce & Gabbana. O visual ainda contou com um acessório de cabeça inspirado no estilo de Carmen Miranda. Em outro momento da viagem, Madonna surgiu com um vestido branco em referência ao clima grego.
David Banda, de 21 anos, foi o único dos filhos da artista que não apareceu nos registros da comemoração. Madonna é mãe de seis filhos, dois biológicos e quatro adotivos.
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