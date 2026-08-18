Ex-BBB Clara Aguilar retira acusações contra ex-marido Giu Daga e pede desculpas - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Clara Aguilar retira acusações contra ex-marido Giu Daga e pede desculpasReprodução / Instagram

Publicado 18/08/2026 13:48

Rio - Clara Aguilar publicou uma nota de esclarecimento nesta terça-feira (18) e voltou atrás nas acusações feitas contra o ex-marido, o produtor musical Giu Daga. Dias antes, a ex-BBB havia relatado supostos abusos psicológicos, agressão física e ameaças relacionadas à guarda do filho durante o processo de divórcio . No novo posicionamento, ela afirmou que errou ao fazer as declarações.

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"Reconheço que errei. Em um momento de forte alteração emocional e desentendimento, fiz declarações e acusações graves contra o meu ex que não refletem o pai que ele é nem o marido que ele foi", declarou Clara.



A ex-participante do "Big Brother Brasil 14" também afirmou que publicou o vídeo anterior sem pensar nas consequências e negou alguns dos relatos apresentados na ocasião. "No calor de uma discussão, a gente acaba falando coisas sem pensar. Assim como ele falou coisas no calor do momento, eu também falei, e reconheço isso abertamente. Sem medir as consequências, postei algo que não deveria. Ele não bateu em mim. Não tentou tirar o nosso filho de mim. E abriu mão de todos os bens", escreveu.



Clara contou ainda que os dois recebem orientação jurídica e pretendem resolver as questões ligadas à separação de forma amigável. Ela também pediu desculpas ao ex-marido e solicitou o fim dos ataques direcionados a ele nas redes sociais.



"Paz, respeito e responsabilidade. Ambos já estamos sendo orientados por nossas advogadas para conduzir tudo da forma correta. Pelo bem do nosso filho, nós dois conversamos e entendemos que o melhor caminho é resolver tudo em paz e da forma mais amigável possível. Peço que respeitem este momento. Peço desculpas a ele, à sua família, aos integrantes da sua banda e à sua equipe", disse.



"Por favor, parem com os ataques e com o hate contra ele. Obrigada. Agradeço demais a quem se preocupou comigo. Sei que a intenção de vocês foi me proteger, mas não há motivo para ataques. Está tudo bem", completou.

"Reconheço que errei. Em um momento de forte alteração emocional e desentendimento, fiz declarações e acusações graves contra o meu ex que não refletem o pai que ele é nem o marido que ele foi", declarou Clara.A ex-participante do "Big Brother Brasil 14" também afirmou que publicou o vídeo anterior sem pensar nas consequências e negou alguns dos relatos apresentados na ocasião. "No calor de uma discussão, a gente acaba falando coisas sem pensar. Assim como ele falou coisas no calor do momento, eu também falei, e reconheço isso abertamente. Sem medir as consequências, postei algo que não deveria. Ele não bateu em mim. Não tentou tirar o nosso filho de mim. E abriu mão de todos os bens", escreveu.Clara contou ainda que os dois recebem orientação jurídica e pretendem resolver as questões ligadas à separação de forma amigável. Ela também pediu desculpas ao ex-marido e solicitou o fim dos ataques direcionados a ele nas redes sociais."Paz, respeito e responsabilidade. Ambos já estamos sendo orientados por nossas advogadas para conduzir tudo da forma correta. Pelo bem do nosso filho, nós dois conversamos e entendemos que o melhor caminho é resolver tudo em paz e da forma mais amigável possível. Peço que respeitem este momento. Peço desculpas a ele, à sua família, aos integrantes da sua banda e à sua equipe", disse."Por favor, parem com os ataques e com o hate contra ele. Obrigada. Agradeço demais a quem se preocupou comigo. Sei que a intenção de vocês foi me proteger, mas não há motivo para ataques. Está tudo bem", completou.



Ex-marido havia negado acusações



Antes da nova manifestação de Clara, Giu Daga já havia se pronunciado sobre as acusações. O produtor afirmou que decidiu falar publicamente porque as declarações poderiam afetar sua imagem, seu trabalho e o bem-estar do filho.



"Pessoal, em respeito à minha história e à minha família, ficar em silêncio não é mais uma opção para mim. A recomendação que eu recebi foi deixar a Justiça ser feita pelo meio adequado, porque estamos confiantes de que a verdade vai prevalecer. Afinal, quem não deve, não teme", afirmou.



Giu negou qualquer tipo de violência contra a ex-companheira. "Sou totalmente contra qualquer forma de violência contra a mulher. Quero deixar muito claro: eu nunca pratiquei qualquer tipo de agressão física, psicológica ou qualquer outra", declarou.



Ele também rejeitou a acusação de que pretendia afastar o filho da mãe. "Eu nunca tentei e nunca vou tentar tirar o meu filho da mãe dele. Ele é a prioridade absoluta da minha vida e eu não faria nada que o prejudicasse ou que o deixasse numa situação desfavorável. Eu quero que ele olhe para mim e tenha orgulho do pai que tem", disse.



Sobre a divisão do patrimônio, o produtor afirmou que aceitou abrir mão de parte dos bens para preservar a estabilidade da criança. "E sobre o que foi falado da partilha dos bens, a realidade é exatamente o oposto. No acordo que eu venho tentando fazer há mais de um ano, eu saio perdendo muito financeiramente. Eu preferi que fosse assim. Eu escolho abrir mão de muita coisa. Saí de casa e deixei tudo o que construímos juntos justamente para garantir o máximo de conforto e estabilidade para o meu filho. Eu fiz isso sabendo que teria que recomeçar a vida financeira do zero e fiz com sorriso no rosto."



Entenda o caso



No primeiro vídeo publicado nas redes sociais, Clara apareceu aos prantos e afirmou que enfrentava dificuldades para concluir o divórcio havia dois anos. Na ocasião, ela acusou Giu de cometer abusos psicológicos, ameaçar disputar a guarda do filho e exigir parte de seu patrimônio.



"Preciso que todo mundo saiba o que está acontecendo comigo, principalmente os meus amigos mais próximos e a minha família. Eu não aguento mais passar pelos abusos psicológicos que o meu ex está fazendo comigo. Estou há dois anos tentando assinar um divórcio. Cada hora ele fala uma coisa... Eu não aguento mais", disse na época.



Clara também havia afirmado que sofreu uma agressão física. "Ele já me agrediu! Eu quebrei o dedo por causa dele, por causa de um empurrão", declarou.



Com a nova nota, a ex-BBB retirou essas acusações e afirmou que os dois decidiram tratar as pendências da separação com auxílio de suas advogadas.