Bianca Andrade revela motivo de internação e diz que infecção chegou ao rim - Reprodução / Instagram

Bianca Andrade revela motivo de internação e diz que infecção chegou ao rimReprodução / Instagram

Publicado 18/08/2026 11:00

Rio - Bianca Andrade , de 31 anos, explicou nesta terça-feira (18) o problema de saúde que a levou ao hospital nos últimos dias. A empresária contou que enfrentou uma infecção bacteriana, que começou na bexiga e atingiu o rim. Já recuperada, ela anunciou que deve receber alta médica ainda hoje.

"Reza a lenda que Bocuxa está tomando o seu último café da manhã aqui! Eu vou ganhar alta! Woohoo!", brincou Bianca nos Stories do Instagram.

Na sequência, a influenciadora detalhou o susto e admitiu que o quadro exigiu atenção. "Gente, foi um sustão, foi horrível. Foi horrível, tá? Quase virei fotinha em preto e branco no feed com homenagem, tá? Meu Deus me defenda!", afirmou.

Segundo Bianca, ela procurou atendimento médico a tempo e conseguiu controlar a infecção com o tratamento. A empresária explicou ainda o caminho percorrido pela bactéria até atingir o rim.

"Graças a Deus, eu cheguei a tempo no hospital. Foi uma bactéria danadona, mas a gente conseguiu arrasar com essa bactéria, ela foi embora. Ela veio pelo xixi, bexiga, depois foi pro rim, causou... E agora a gente acabou com ela. Foi isso!", relatou.

Internação foi revelada no fim de semana

Bianca havia contado no último sábado (15) que precisou cancelar um compromisso profissional por causa da internação. Na ocasião, ela preferiu não revelar o diagnóstico e disse apenas que precisou interromper a rotina para cuidar da saúde.

"Eu tomei um susto esses dias. Eu tive uma questão, um problema de saúde. Tive que parar tudo pra cuidar. Saúde em primeiro lugar. Mas agora estou evoluindo, melhorando, me recuperando. Já, já estou de volta com tudo, mas tive que dar essa pausa por isso", disse na ocasião.

Com a melhora do quadro, a empresária decidiu explicar o que aconteceu e tranquilizar quem acompanhou sua internação pelas redes sociais. "Então, queria compartilhar essa notícia com vocês pra acalmar vocês", afirmou.

Bianca é mãe de Cris, de cinco anos, fruto de seu antigo relacionamento com Fred Bruno. Durante o período no hospital, ela também recebeu a visita do filho.