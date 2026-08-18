Bisneto de Laura Cardoso, Fernando Faria esteve no velório da atriz - Eduardo Martins / Brazil News

Bisneto de Laura Cardoso, Fernando Faria esteve no velório da atrizEduardo Martins / Brazil News

Publicado 18/08/2026 10:03

Rio - Familiares e amigos deram o último adeus à Laura Cardoso em velório realizado no Funeral Home, em São Paulo, nesta terça-feira (18). Bisneto da atriz, Fernando foi um dos parentes que esteve no local para se despedir da artista, que faleceu aos 98 anos, de causas naturais.

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No local, ele falou sobre os últimos momentos da bisavó. "A Laura passou bem todos os dias, isso é o que mais impacta. Tanta idade, uma pessoa tão bem e lúcida... Mas é a vida, né? Ciclo se encerra e o dela se encerrou da melhor maneira possível... Se vocês acreditarem no que eu estou falando, ontem ela estava bem, descansou dormindo", afirmou em conversa com os jornalistas.

Fernando destacou que a veterana faleceu da maneira como gostaria. "Em 2014 ela comentou como seria uma maneira ideal [de morrer], ela disse dormindo. Ela faleceu dormindo".

O bisneto de Laura ressaltou: "Descansou em paz, feliz, do jeito que ela queria, ao redor das pessoas que ela amava e que ela sempre gostou e cultivou esse relacionamento. Nossa estrela se foi, mas o seu legado continua e sempre continuará. Laura Cardoso é eterna. É lembrança viva, mensagem diária para a gente de força, união, fé e trabalho. E é isso que a gente quer deixar na história dela."

Emocionada, Adriana Balleroni contou que estava com a avó no momento da morte. "Ela só respirou e foi embora. Estávamos todos com ela ali, foi supertranquilo. Toda a minha família estava com ela. E ela sabia que a gente estava lá, que ela estava lúcida. Ela só respirou e foi embora. Na hora que ela quis, ela saiu daqui".

Além dos familiares, a cerimônia de despedida teve a presença de Beth Goulart, Odilon Wagner, Adriana Lessa, Barbara Bruno e Miriam Mehler.