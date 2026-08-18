Juliano Floss anunciou o fim de seu relacionamento com Marina Sena nesta segunda-feira (17) - Reprodução / Instagram

Juliano Floss anunciou o fim de seu relacionamento com Marina Sena nesta segunda-feira (17)Reprodução / Instagram

Publicado 18/08/2026 07:51

Rio - Juliano Floss, de 22 anos, anunciou, nesta segunda-feira (17), o fim do relacionamento com Marina Sena, de 29. O dançarino comunicou a separação por meio de uma publicação nos stories do Instagram.

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"Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim de meu relacionamento com Marina", escreveu.



Juliano e Marina assumiram o namoro em julho de 2024. Mais recentemente, o casal viveu um período de maior exposição pública durante a participação do dançarino no "Big Brother Brasil 2026". "Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim de meu relacionamento com Marina", escreveu.Juliano e Marina assumiram o namoro em julho de 2024. Mais recentemente, o casal viveu um período de maior exposição pública durante a participação do dançarino no "Big Brother Brasil 2026".

Na época, a cantora chegou a tranquilizar fãs que questionaram sobre a possibilidade de um término ou evolução do namoro para um casamento. "Nem vamos casar e nem vamos terminar, gente, a gente vai continuar exatamente como a gente está", disse.



Até o momento, Marina Sena não se pronunciou publicamente sobre o fim do relacionamento. A cantora segue confirmada como uma das atrações principais do Rock in Rio 2026, no dia 13 de setembro.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa