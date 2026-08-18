Sabrina Sato espera um filho com Nicolas Prattes Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, encantou os fãs ao compartilhar um novo ensaio fotográfico em que deixou em evidência a barriguinha da nova gestação, nesta terça-feira (18). A apresentadora apostou em uma saia verde e cropped azul com mangas bufantes.
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Sabrina Sato será mãe de um menino - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato publicou cliques de ensaio fotográfico - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato exibiu a barriguinha da nova gravidez - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato espera um filho com Nicolas Prattes - Reprodução/Instagram
Kika Sato, mãe da apresentadora, elogiou a filha nos comentários. "Linda e feliz", escreveu. Os seguidores também reagiram à publicação. "Maravilhosa", disse um perfil. "Mamãe do ano", afirmou outro. "Linda demais", declarou um terceiro. 
Mãe de Zoe, de 7 anos, fruto da antiga relação com Duda Nagle, Sabrina Sato espera por um menino, do atual casamento com Nicolas Prattes.