Sabrina Sato espera um filho com Nicolas Prattes - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato espera um filho com Nicolas Prattes Reprodução/Instagram

Publicado 18/08/2026 20:10

Rio - Sabrina Sato , de 45 anos, encantou os fãs ao compartilhar um novo ensaio fotográfico em que deixou em evidência a barriguinha da nova gestação, nesta terça-feira (18). A apresentadora apostou em uma saia verde e cropped azul com mangas bufantes.

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Kika Sato, mãe da apresentadora, elogiou a filha nos comentários. "Linda e feliz", escreveu. Os seguidores também reagiram à publicação. "Maravilhosa", disse um perfil. "Mamãe do ano", afirmou outro. "Linda demais", declarou um terceiro.

Mãe de Zoe, de 7 anos, fruto da antiga relação com Duda Nagle, Sabrina Sato espera por um menino, do atual casamento com Nicolas Prattes.