Shakira e Anitta - Izabella Mendes / Brazil News

Shakira e Anitta Izabella Mendes / Brazil News

Publicado 18/08/2026 14:35

Rio - Anitta comemorou, nesta terça-feira (18), sua indicação ao MTV Video Music Awards (VMA) 2026. A brasileira concorre na categoria Melhor Música Latina com "Choka Choka", parceria com Shakira que integra o álbum "Equilibrivm I".

Nas redes sociais, a cantora celebrou o reconhecimento e agradeceu pela nomeação. "So happy to see 'Choka Choka' with @shakira, a song from my album Equilibrivm, nominated for Best Latin at the VMAs! Thank you for the nomination", escreveu.

Em tradução livre, Anitta disse estar muito feliz ao ver "Choka Choka", parceria com Shakira, entre as indicadas à categoria latina da premiação.

Além da colaboração com a brasileira, Shakira também aparece na disputa com "Dai Dai", parceria com Burna Boy. A lista reúne ainda nomes como Bad Bunny, Karol G e Rosalía.

Na categoria Melhor Música Latina, os indicados são Anitta e Shakira, com "Choka Choka"; Bad Bunny, com "Nuevayol"; Fuerza Regida, com "Tu Sancho"; Karol G, com "Papasito"; Rosalía e Yahritza Y Su Esencia, com "La Perla"; Ryan Castro, Kapo e Gangsta, com "La Villa"; e Shakira e Burna Boy, com "Dai Dai".