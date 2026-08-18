Ana Hickmann chora em chá de lingerie antes de casamento com Edu Guedes - Reprodução / Youtube

Ana Hickmann chora em chá de lingerie antes de casamento com Edu GuedesReprodução / Youtube

Publicado 18/08/2026 11:59

Rio - Ana Hickmann , de 44 anos, se emocionou durante o chá de lingerie que reuniu amigas e madrinhas antes de seu casamento com Edu Guedes, de 52. A apresentadora compartilhou, nesta segunda-feira (17), registros da celebração realizada em São Paulo e revelou um detalhe especial da história do casal.

Durante a festa, Ana participou de uma brincadeira de perguntas e respostas. Edu havia gravado previamente as respostas, e a apresentadora precisava tentar acertar o que o noivo havia dito sobre diferentes momentos da relação.

Em uma das perguntas, Ana precisou revelar qual música representa o casal. Antes mesmo de conferir a resposta de Edu, ela brincou:

"Nossa, se ele errou essa, eu vou dar na cara dele."

Na sequência, a apresentadora contou que algumas canções fazem parte da trajetória dos dois, mas destacou uma delas.

"Assim, tem várias. A nossa história poderia ser contada através de várias músicas, mas tem uma que eu começo a escutar e eu começo a ter vontade de chorar. Eu não sei, mas é por vários motivos. Mas é a música da Marília Mendonça, 'A Flor e o Beija-Flor'", disse, emocionada.

Ana chorou ainda mais ao descobrir que Edu havia escolhido exatamente a mesma canção. No vídeo gravado para a dinâmica, o apresentador explicou o motivo da escolha.

"No começo, quando a gente começou a sair e tudo isso. Eu sei que a Ana adora", afirmou.

"A Flor e o Beija-Flor", sucesso na voz de Marília Mendonça, aborda uma relação marcada por recomeços e pela chegada de um novo amor após um período de sofrimento.

Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram publicamente o relacionamento em 2024. O romance começou depois do fim do casamento da apresentadora com Alexandre Corrêa, com quem ficou por 25 anos. A separação ocorreu em meio a denúncias de lesão corporal e violência patrimonial.

O casamento de Ana e Edu está marcado para 12 de setembro, na Fazenda Casa Gialla, propriedade do casal localizada no interior de São Paulo.