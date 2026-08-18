Carlinhos Maia se emocionou ao relembrar Deolane Bezerra em encontro com Andressa Urach Reprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Carlinhos Maia se emocionou ao falar sobre Deolane Bezerra durante um encontro com Andressa Urach no "Rancho do Maia". Ao cruzar com a influenciadora no banheiro enquanto gravava uma conversa com uma amiga, ele comentou semelhanças entre as duas e disse sentir saudade da advogada, presa preventivamente desde maio na Operação Vérnix.
"Ela me lembra muito uma pessoa que eu morro de saudade, sabia? A Deolane. Eu sinto muita saudade dela, gosto demais dela, muito, muito, muito. (...) Ai, vontade de chorar agora", declarou.

Carlinhos continuou o desabafo e relembrou a convivência com Deolane. "Eu conheci ela já nessa coisa maluca, nessa fase toda. Pessoa de personalidade muito forte (...) eu não acompanhei a vida dela, tudo que ela passou (...) mas eu não posso negar que eu sinto muita saudade dela, porque eu conheci um lado dela que era muito bonito de ver, sabe? Então é isso, só me deu saudade mesmo", completou.
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A amizade entre os dois já passou por momentos de afastamento. Em 2024, quando Deolane passou a ser alvo de uma investigação, Carlinhos foi cobrado por seguidores para comentar o caso e afirmou que, apesar do carinho, os dois já não estavam tão próximos naquele período. "Em relação à Deolane (...) ela é uma pessoa que eu gosto muito. Mas vocês precisam entender que existe vida além da internet, que nem tudo tem que ser dividido com vocês", declarou na época.

O influenciador também disse que o afastamento havia começado meses antes. "A gente se afastou desde a época do Fiuk (...). Já faz mais de dois meses que a gente não senta para conversar pessoalmente. (...) Já está aí na Justiça, o que tiver de ser, será", afirmou.

Apesar de ter falado publicamente sobre o distanciamento, Carlinhos voltou a demonstrar carinho por Deolane ao recordar a amizade durante o encontro com Andressa.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa