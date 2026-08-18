Carlinhos Maia se emocionou ao relembrar Deolane Bezerra em encontro com Andressa Urach - Reprodução / Instagram

Carlinhos Maia se emocionou ao relembrar Deolane Bezerra em encontro com Andressa Urach Reprodução / Instagram

Publicado 18/08/2026 11:04 | Atualizado 18/08/2026 12:03

Carlinhos Maia foi às lágrimas, durante o #RanchoDoMaia, ao se deparar com Andressa Urach e se lembrar de Deolane Bezerra, figurinha carimbada do evento. A advogada está presa preventivamente desde 22 de maio. Ela é suspeita de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital… pic.twitter.com/GSt4pTMBJ1 — Antenados (@canalantenados) August 18, 2026

"Ela me lembra muito uma pessoa que eu morro de saudade, sabia? A Deolane. Eu sinto muita saudade dela, gosto demais dela, muito, muito, muito. (...) Ai, vontade de chorar agora", declarou.Carlinhos continuou o desabafo e relembrou a convivência com Deolane. "Eu conheci ela já nessa coisa maluca, nessa fase toda. Pessoa de personalidade muito forte (...) eu não acompanhei a vida dela, tudo que ela passou (...) mas eu não posso negar que eu sinto muita saudade dela, porque eu conheci um lado dela que era muito bonito de ver, sabe? Então é isso, só me deu saudade mesmo", completou.