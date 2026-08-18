Carlinhos Maia e Jamal: guerra pelo ?Passinho do Jamal? ganhou novo capítuloreprodução DE REDES SOCIAIS
Carlinhos Maia no centro da guerra do ‘Passinho do Jamal’
Tentativa de colocar Jamal e Arthur Lima frente a frente terminou em acusação de ‘arapuca’, resposta de Carlinhos e mais confusão
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