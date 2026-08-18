Carlinhos Maia e Jamal: guerra pelo ?Passinho do Jamal? ganhou novo capítulo - reprodução DE REDES SOCIAIS

Carlinhos Maia e Jamal: guerra pelo ?Passinho do Jamal? ganhou novo capítuloreprodução DE REDES SOCIAIS

Publicado 18/08/2026 07:00

Carlinhos Maia resolveu colocar Jamal e Arthur Lima frente a frente no Rancho do Maia para tentar resolver a guerra pelo famoso “Passinho do Jamal”. Só esqueceram de avisar ao bombeiro que ele já tinha escolhido um lado do incêndio.

Jamal saiu de lá dizendo que caiu numa “arapuca”: segundo ele, Arthur estava cercado de amigos enquanto ele ficou sozinho na situação. Carlinhos rebateu falando em “vitimização” e disse que, se estava incomodado, deveria ter reclamado na hora.

Convenhamos, Carlinhos: primeiro defende Arthur, depois coloca os dois frente a frente e, quando o outro reclama da dinâmica, ainda chama de vitimização? Assim fica fácil ser mediador. É quase apitar Flamengo e Vasco vestindo a camisa de um dos times.

E pensar que tudo começou por causa de um passinho. A essa altura, o passinho já virou caminhada, corrida e maratona.

Só falta agora alguém registrar a coreografia no INPI antes que essa novela ganhe mais um dono.