Paolla Oliveira é a prioridade da Grande Rio para reassumir o posto de rainha de bateria no Carnaval de 2027 - Foto: reprodução

Paolla Oliveira é a prioridade da Grande Rio para reassumir o posto de rainha de bateria no Carnaval de 2027 Foto: reprodução

Publicado 15/08/2026 11:10

Não abre mão. Apesar de todos os nomes que começaram a circular desde que Virginia Fonseca deixou o posto de rainha de bateria, a Grande Rio tem uma prioridade para o Carnaval de 2027: Paolla Oliveira.

A movimentação nos bastidores é grande, com sugestões e até famosas interessadas na vaga, mas a direção da escola de Duque de Caxias quer porque quer a atriz novamente à frente da bateria.

Paolla já foi procurada. Disse que considera difícil reassumir o posto, mas não bateu a porta e pediu um tempo para pensar. Enquanto isso, a Grande Rio espera.

Por enquanto, a escola até ouve outros nomes. Mas o desejo mesmo tem nome e sobrenome: Paolla Oliveira.