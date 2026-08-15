Casas Bahia tem 90 lojas no estado do Rio e ainda não informou quantas serão atingidas pelo fechamento de unidadesFoto: reprodução
Casas Bahia fecha 298 lojas e acende alerta no Rio
Estado possui 90 lojas da bandeira Casas Bahia, mas empresa ainda não informou quantas unidades fluminenses serão atingidas pelos cortes
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Leo Dias recebe ao vivo notificação extrajudicial de Virginia
Jornalista pediu desculpas após comentário sobre a influenciadora e, perto do fim do programa, recebeu a notificação enviada por ela
Corrida eleitoral começa domingo e famosos vão do zero aos milhões em bens
De Edmundo a Inês Brasil, celebridades disputam vagas na Câmara e na Alerj com patrimônios que variam de zero a R$ 16 milhões
Mara Maravilha sobre Xuxa: 'Pode até ser rainha no Brasil, mas não é Deus'
Apresentadora fala à coluna Andrei Lara sobre carreira, fé, maternidade e as polêmicas com a mãe da Sasha, Angélica e Luiza Brunet
Carlinhos Salgueiro vai mesmo para ‘A Fazenda 18’
Após fazer suspense à coluna, diretor artístico do Salgueiro está acertado para o reality da Record, segundo fontes ouvidas nos bastidores da emissora
Túlio Amâncio nega atrito nos bastidores da GloboNews
Repórter rebate rumor sobre suposto desentendimento, enquanto curtida de Leilane Neubarth chama atenção
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