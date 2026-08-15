Casas Bahia tem 90 lojas no estado do Rio e ainda não informou quantas serão atingidas pelo fechamento de unidades - Foto: reprodução

Casas Bahia tem 90 lojas no estado do Rio e ainda não informou quantas serão atingidas pelo fechamento de unidadesFoto: reprodução

Publicado 15/08/2026 09:30

A reestruturação da Casas Bahia acendeu o sinal de alerta também no Rio de Janeiro. A varejista está fechando 298 lojas em todo o país e reduzindo cerca de 1,9 mil postos de trabalho, numa das maiores enxugadas de sua história recente.

E o impacto potencial por aqui não é pequeno. Segundo dados do próprio Grupo Casas Bahia, o estado do Rio de Janeiro contava, em maio deste ano, com 90 lojas da bandeira Casas Bahia.

Até agora, porém, a empresa não divulgou quantas dessas 90 unidades fluminenses estão entre as 298 que serão fechadas, nem apresentou uma relação oficial das lojas atingidas por estado.

A rede, que durante décadas ajudou brasileiro a mobiliar a casa no carnê, agora é quem está fazendo as contas para ver o que cabe no orçamento. No Rio, a pergunta é simples: quantas das 90 portas continuarão abertas?