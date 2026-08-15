Edmundo disputa uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio e declarou patrimônio de cerca de R$ 16 milhões - Foto: reprodução

Edmundo disputa uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio e declarou patrimônio de cerca de R$ 16 milhõesFoto: reprodução

Publicado 15/08/2026 07:00 | Atualizado 15/08/2026 08:17

O Rio de Janeiro resolveu transformar as eleições em teste de elenco. Entre Câmara dos Deputados e Alerj, uma turma conhecida da televisão, do futebol, da música e das redes sociais decidiu descobrir se fama também se converte em voto. E as declarações de patrimônio à Justiça Eleitoral mostram que o elenco é tão variado quanto as contas bancárias.

Na disputa por uma cadeira em Brasília, o ex-jogador Edmundo, ídolo do Vasco, aparece com R$ 16 milhões declarados. O ator Humberto Martins, conhecido por novelas como Quatro por Quatro, O Clone e Caminho das Índias, informou cerca de R$ 3,6 milhões. A musa fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa declarou aproximadamente R$ 1,8 milhão.

Também tentam chegar à Câmara o agente da Polícia Federal Paulo Angelito, que ficou conhecido nacionalmente pelo programa Aeroporto: Área Restrita, com cerca de R$ 1,4 milhão; a ex-paquita e empresária Andréa Sorvetão, com R$ 144 mil; e a apresentadora e influenciadora Antonia Fontenelle, com R$ 25 mil declarados. O ator e ex-galã de novelas Mário Gomes também entrou na corrida, declarando pouco mais de R$ 7 mil.

Na disputa por uma cadeira na Alerj, aparece Inês Brasil, cantora e influenciadora que virou fenômeno da internet após viralizar com seu vídeo de inscrição para o Big Brother Brasil e, depois, com seus bordões e memes. Ela declarou não possuir bens.

Também está na corrida o cantor Conrado, nome conhecido principalmente nos anos 1980, quando fez sucesso como cantor e apresentador, e que é marido de Andréa Sorvetão. Ele também informou não possuir bens a declarar. A influenciadora e empresária Sarah Poncio completa o grupo de nomes conhecidos na disputa pela Alerj, com patrimônio declarado de aproximadamente R$ 4,5 milhões.

Tem ex-galã, musa fitness, paquita, jogador, cantor, influenciadora e fenômeno da internet. A urna não virou reality show, mas o eleitor do Rio recebeu um elenco e tanto para decidir quem fica e quem sai.