Edmundo disputa uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio e declarou patrimônio de cerca de R$ 16 milhõesFoto: reprodução
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De Edmundo a Inês Brasil, celebridades disputam vagas na Câmara e na Alerj com patrimônios que variam de zero a R$ 16 milhões
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Mara Maravilha sobre Xuxa: 'Pode até ser rainha no Brasil, mas não é Deus'
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Após fazer suspense à coluna, diretor artístico do Salgueiro está acertado para o reality da Record, segundo fontes ouvidas nos bastidores da emissora
Túlio Amâncio nega atrito nos bastidores da GloboNews
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Pastor de famosa igreja diz que pobreza é doença
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