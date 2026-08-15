Leo Dias recebeu ao vivo a notificação extrajudicial de Virginia depois de pedir desculpas à influenciadora - Foto: reprodução

Leo Dias recebeu ao vivo a notificação extrajudicial de Virginia depois de pedir desculpas à influenciadora Foto: reprodução

Publicado 15/08/2026 08:20 | Atualizado 16/08/2026 17:09

A troca de farpas entre Virginia Fonseca e Leo Dias ganhou mais um capítulo ontem (14). Tudo começou depois de o jornalista comentar a saída da influenciadora do posto de rainha de bateria da Grande Rio e afirmar, durante o Jornal dos Famosos, que o foco dela seria “macho” e “r*la”.

Virginia reagiu dizendo que a fala havia passado dos limites e afirmou que resolveria a questão judicialmente. Pouco depois, publicou um story ao som de “Não Me Cutuca”, de Anitta e Alceu Valença. A escolha chamou atenção porque Anitta e Leo Dias não se falam, o que deu ainda mais peso à indireta.



No programa de ontem, Leo voltou ao assunto, reconheceu que havia exagerado e pediu desculpas publicamente a Virginia. Disse que errou, que extrapolou e que a frase havia sido inadequada.



Parecia que o episódio caminhava para um desfecho mais tranquilo, mas, já perto do fim da atração, Leo confirmou que havia recebido uma notificação extrajudicial enviada por Virginia.



Ou seja, teve comentário, resposta, música, pedido de desculpas e notificação. Quando o assunto é celebridade, até a paz vem com protocolo.