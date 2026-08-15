Gaby Mendes ganha força entre integrantes da Mocidade e aparece como nome da comunidade para o posto de rainha de bateria - Foto: reprodução

Gaby Mendes ganha força entre integrantes da Mocidade e aparece como nome da comunidade para o posto de rainha de bateriaFoto: reprodução

Publicado 15/08/2026 10:20 | Atualizado 15/08/2026 11:16

disputa pela coroa da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel está ficando mais animada do que muito ensaio de quadra. Com o posto de rainha em aberto, a comunidade começou a se movimentar em torno de Gaby Mendes, musa da escola e nome querido entre os independentes.

O movimento ganhou força depois que Anitta, convidada para assumir o posto no Carnaval de 2027, admitiu que ainda não sabe se conseguirá conciliar a função com a agenda de shows. A cantora chegou a defender que, caso não possa se dedicar como gostaria, a escola escolha alguém da própria comunidade.

Foi o suficiente para o nome de Gaby crescer nos bastidores e nas redes.

Mas a sucessão ganhou um ingrediente bem menos carnavalesco. Circula entre integrantes da escola a informação de que o posto estaria sendo negociado por algo em torno de R$ 300 mil. A coluna não conseguiu confirmar o valor oficialmente.

Se a cifra estiver correta, a disputa deixa de ser apenas por samba no pé. Para reinar em Padre Miguel, talvez seja preciso também ter um belo pé de meia.