Maya Mazzafera entre o brinde e a ressaca: influenciadora voltou a dizer que nunca mais vai beber depois de passar mal após uma noite de bebedeiraFoto: reprodução

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Andrei Lara
Ai, que porre! Literalmente.
Maya Mazzafera parece ter transformado a própria bebedeira em um dos conteúdos mais recorrentes das redes. Bebe, aparece no dia seguinte com aquela cara de ressaca amassada e anuncia, mais uma vez, que “nunca mais vai beber na vida”. Até a próxima saída, claro.
O repertório de Maya anda funcionando praticamente em três teclas: procedimentos estéticos, bolsas e bebedeira. Não necessariamente nessa ordem.
As duas primeiras ainda rendem assunto. Procedimentos estéticos despertam curiosidade, geram debate e movimentam um público interessado nesse universo. As bolsas também chamam atenção, inclusive quando surgem discussões nas redes sobre modelos, procedência, autenticidade ou valores.
Agora, transformar ressaca em quadro fixo já começa a ficar chato.
No episódio mais recente, Maya contou aos seguidores que passou mal depois de uma noite de bebedeira e decretou novamente que nunca mais colocaria álcool na boca. O problema não é beber. Muito menos ficar bêbada. Mulher distinta também bebe, se diverte, exagera e pode fazer absolutamente o que quiser da própria vida.
A questão é outra: precisa mesmo transformar cada porre em pronunciamento oficial no Instagram?
Maya investe tanto na imagem de mulher sofisticada, elegante e distinta que poderia lembrar que distinção também passa por saber quando uma história já foi contada vezes demais.
Porque procedimento estético muda, bolsa muda, look muda. Mas o “bebi demais e nunca mais vou beber” já está virando reprise.
E, convenhamos, porre repetido dá ressaca até em quem está só assistindo.