Maya Mazzafera entre o brinde e a ressaca: influenciadora voltou a dizer que nunca mais vai beber depois de passar mal após uma noite de bebedeiraFoto: reprodução
Maya Mazzafera bebe, passa mal e repete o mesmo roteiro nas redes
Influenciadora volta a aparecer abatida após beber e repete o já conhecido "nunca mais vou beber"
Maya Mazzafera bebe, passa mal e repete o mesmo roteiro nas redes
Influenciadora volta a aparecer abatida após beber e repete o já conhecido "nunca mais vou beber"
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