Casimiro Miguel: CazéTV lidera o ranking de engajamento no Instagram em julho - Divulgação/CazéTV

Casimiro Miguel: CazéTV lidera o ranking de engajamento no Instagram em julhoDivulgação/CazéTV

Publicado 15/08/2026 11:40

A CazéTV foi o perfil que mais gerou engajamento no Instagram em julho. O canal comandado por Casimiro Miguel aparece no topo de um levantamento que reúne as dez páginas com maior movimentação na plataforma durante o mês.

Na segunda posição aparece a TNT Sports, seguida pela Choquei e pela Alfinetei. Juntos, os quatro primeiros colocados concentraram cerca de 75% de todo o engajamento registrado entre os dez perfis do ranking.

O resultado também mostra uma disputa interessante pela atenção do público. De um lado, o esporte, com CazéTV, TNT Sports, GE, SporTV e ESPN Brasil. Do outro, páginas de entretenimento, celebridades e notícias, como Choquei, Alfinetei, Fofocas, Hugo Gloss e Leo Dias.

O ranking de julho ficou assim: 1º CazéTV, 2º TNT Sports, 3º Choquei, 4º Alfinetei, 5º Fofocas, 6º GE, 7º Hugo Gloss, 8º Leo Dias, 9º SporTV e 10º ESPN Brasil.