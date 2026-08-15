Casimiro Miguel: CazéTV lidera o ranking de engajamento no Instagram em julhoDivulgação/CazéTV
CazéTV lidera ranking de engajamento no Instagram
Levantamento de julho coloca esporte e fofoca entre os assuntos que mais movimentam a plataforma
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Mesmo com várias famosas ventiladas para a vaga deixada por Virginia, escola trata o retorno de Paolla como sua grande prioridade para 2027
Trono da Mocidade estaria custando R$ 300 mil; comunidade quer Gaby Mendes
Enquanto circula nos bastidores a suposta negociação pelo posto, integrantes da escola fazem campanha por musa
Casas Bahia fecha 298 lojas e acende alerta no Rio
Estado possui 90 lojas da bandeira Casas Bahia, mas empresa ainda não informou quantas unidades fluminenses serão atingidas pelos cortes
Leo Dias recebe ao vivo notificação extrajudicial de Virginia
Jornalista pediu desculpas após comentário sobre a influenciadora e, perto do fim do programa, recebeu a notificação enviada por ela
Corrida eleitoral começa domingo e famosos vão do zero aos milhões em bens
De Edmundo a Inês Brasil, celebridades disputam vagas na Câmara e na Alerj com patrimônios que variam de zero a R$ 16 milhões
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