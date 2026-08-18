'Laura era gigante', diz Falabella - Reprodução do Instagram

'Laura era gigante', diz FalabellaReprodução do Instagram

Publicado 18/08/2026 08:02

Rio - A morte da atriz Laura Cardoso gerou comoção entre a classe artística. Diversas celebridades usaram as redes sociais, nesta terça-feira (18), para se despedir da artista, que faleceu aos 98 anos de causas naturais, e destacaram a importância dela na arte nacional.

Ary Fontoura publicou uma foto acompanhado de Laura e homenageou a amiga. "É assim que quero lembrar de você, minha querida amiga Laura, companheira de tantas caminhadas. Essa luz, esse sorriso e esse brilho jamais serão esquecidos. Meu carinho a toda a família. Descanse em paz, minha querida. Te amaremos para sempre."







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Miguel Falabella recordou a amizade com a artista e a exaltou. "Eu a conheci na virada dos anos 80 e, desde então, tive com ela uma amizade linda, divertida e respeitosa. Fizemos teatro, televisão, muita festa e exercitamos juntos a implantação de um ambiente solar no trabalho. Laura era gigante, compulsiva e tinha um talento que não cabia em seu corpo pequeno. Para mim, era sempre um privilegio estar com ela e assisti-la a debruçar-se sobre algumas personagens, te amo, Laura! Muito mesmo! Até um dia!".







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Na mesma rede social, Gloria Pires se despediu da veterana, com quem contracenou em "Mulheres de Areia" (1993) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017). "Laura Cardoso descansou depois de uma vida brilhante. Foi uma parceira de cena irreverente e muito humana. Além de referência artística, também soube ser presença de afeto, generosidade e sabedoria. Uma grande honra tê-la conhecido, convivido e aprendido com ela. Sua arte seguirá viva em todos que te admiram. Obrigada por tanto!"







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Outros famosos também se manifestaram: "A arte brasileira se despede de uma de suas maiores damas. Laura foi grande, foi inteira, foi eterna. Que privilégio termos vivido no mesmo tempo que ela. Vá na luz minha amada. Obrigada por tudo!", disse Zezé Motta.

"Laura amada! Você é gigante! Siga na luz! Viva Laura Cardoso", afirmou Barbara Bruno. "Ah, não… Artista maravilhosa com quem eu tive a honra de contracenar. Descanse em paz, Dona Laura! Uma fonte de inspiração com toda sua sabedoria e generosidade!", lamentou Erik Marmo, que trabalhou com a artista em "Gabriela" (2012).

Natallia Rodrigues, que atuou com Laura em "Dona Rosinha" (2025), publicou uma imagem carinhosa ao lado da artista. "Obrigada, dona Laura, por tanto. Que privilégio ter tido você nessa caminhada. Que os deuses e deusas te recebam com todo amor que você merece", escreveu na legenda.







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Mais celebridades homenagearam Laura: "Querida! Que vida bonita na arte. Todos aplausos para a sensacional Laura Cardoso", comentou Larissa Maciel. "Linda! Laura amada! Que Deus te receba com todo amor do mundo", disse Tatá Werneck.

"Parte da história da cultura brasileira. Meu carinho à família", afirmou Luciano Huck. "Mesmo sendo uma gigante da nossa arte, Laura nunca perdeu a humildade e o carinho com quem estava começando na TV, como eu. Sempre atenciosa e generosa", ressaltou Anderson Di Rizzi. "Laura escreveu história e viveu a história. Abençoada. Merece descanso e paz. Obrigado", declarou Bukassa Kabengele.

Veja o que mais famosos disseram:

Dira Paes: "Dona Laura Cardoso, Laurinha, Laurita, Laura… Ela não foi apenas uma das maiores atrizes que esse país já teve a honra de conhecer, foi também um dos maiores seres humanos, amiga, cidadã, mãe… Essa partida é dilacerante e comovente, mas o amor que sinto vendo cada post por aqui, cada dedicatória a nossa amada mestra das artes, conforta um pouco. Ela merece e sempre merecerá todas as homenagens. Já faz falta, minha amiga. E obrigada por tudo. Meus sentimentos à toda linda família de Laura Cardoso. Meu coração está com vocês."

Tais Araujo: "Transgressora, Dona Laura era o tipo de atriz que emocionava, muitas vezes, sem dizer uma palavra. E seu legado não está apenas em tudo o que construiu ao longo de uma vida dedicada à arte, mas também em quem veio depois; em quem aprendeu admirando seu trabalho e encontrou coragem para seguir porque sua presença mostrou que era possível permanecer, resistir, criar e fazer da arte uma vida inteira. Obrigada, Dona Laura Cardoso! Meus sentimentos a toda a família e aos amigos."

Patrícia Poeta: "Hoje acordamos com essa triste notícia… Laura Cardoso nos deixa aos 98 anos. Tive o privilégio de recebê-la no programa e de celebrar, de perto, sua linda trajetória na televisão. Esse é um dos momentos que guardo na memória e no coração. Laura era gigante. Ela deixa uma história de talento, dedicação, de amor pela arte… e de muita “ entrega” - como gostava de dizer. Obrigada por tanto, Laura, querida. Descanse em paz."

Erika Januza: "Nos despedimos de mais uma gigante da nossa arte. Sempre amei ler matérias e as declarações de Dona Laura. Sempre inteligentes, lúcidas, inspiradoras. Que sorte ter tido a honra de compartilhar um trabalho com ela. O Outro Lado do Paraíso. Que sorte tivemos de apreciar e poder continuar apreciando os trabalhos que ela eternizou!"

Ana Maria Braga: Hoje, a televisão brasileira perde um pouco da sua cor. A TV e as artes cênicas brasileiras se despedem de Laura Cardoso, uma das grandes atrizes da nossa história. Felizes fomos nós por podermos acompanhar, ao longo de tantos anos, o talento e a dedicação de Laura à arte. Suas personagens, suas histórias e sua presença ficarão para sempre na nossa memória e na história da televisão brasileira. Aos familiares, amigos e admiradores, deixo meu carinho e meus sentimentos neste momento de despedida.

Obrigada por tudo, Laura."

Patricia Pillar: "Cresci vendo Laura Cardoso na tela e sei que não fui a única atriz da minha geração a se inspirar na potência de sua atuação! Foram mais de 80 anos de carreira, dezenas de novelas e filmes. Laura faz parte da história da dramaturgia brasileira e nunca será esquecida. Só tenho a agradecer e desejar conforto para sua família, seus amigos e fãs."

Camila Pitanga: Preciosa, vital, Dona Laura! Uma vida inteira dedicada à arte, ao ofício e às histórias que atravessaram gerações. Dona Laura Cardoso deixa um legado imenso e uma presença que permanecerá viva na memória e no coração de todos nós. Que honra ter testemunhado a grandeza de uma artista tão única.

Descanse em paz."

Monique Alfradique: "Laura Cardoso é daquelas referências que atravessam gerações. Cresci assistindo às novelas e admirando seu trabalho. E tive a honra de dividir a cena e estar ao seu lado em A Dona do Pedaço. Obrigada Walcyr Carrasco, por ter me proporcionado esse encontro tão especial. Laura, seu talento e sua história ficam para sempre. Descanse em paz."

Leticia Spiller: "Laura, magnífica! Esplêndida! Imensa! Esteja em paz, minha querida."



