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Atriz Laura Cardoso morre aos 98 anos
Informação foi divulgada pelo perfil oficial da atriz no Instagram; velório acontece na manhã desta terça-feira (18)
Rio - Considerada um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira de todos os tempos, a atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos, na noite de segunda-feira (17), em São Paulo, de causas naturais e dormindo. A informação foi divulgada por meio do Instagram, na madrugada desta terça (18).
"Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", diz a legenda da publicação.
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O corpo começou a ser velado às 8h, no Funeral Home, na Bela Vista, em São Paulo. A cerimônia foi restrita a amigos e familiares. A atriz deixa duas filhas, Fernanda e Fátima, frutos do relacionamento com o ator Fernando Balleroni (1922-1980), as netas, Claudia e Adriana, e um bisneto, Fernando Faria.
Com mais de 70 anos de carreira, Laurinda de Jesus Cardoso nasceu em 13 de setembro de 1927 e iniciou a trajetória no rádio, na década de 1940. A estreia da artista, que ganhou o sobrenome Balleroni em 1949 após o casamento com Fernando, na televisão aconteceu em 1952, no programa "Tribunal do Coração", da TV Tupi. Em 1958, passou a integrar o elenco das telenovelas da emissora em "Os Miseráveis".
Já na década de 60, foi a dubladora da personagem Betty Rubble na versão brasileira da série de animação "Os Flintstones". Entre o fim dos anos 1960 e a primeira metade dos anos 1970, Laura estrelou novelas da Record, como "A Última Testemunha", "Algemas de Ouro", "As Pupilas do Senhor Reitor", "Os Deuses Estão Mortos", "Sol Amarelo", "Os Fidalgos da Casa Mourisca", "O Leopardo", "Quero Viver", "Venha Ver o Sol na Estrada" e "Vidas Marcadas". Ela retornou à emissora quase 30 anos depois em "Vidas Marcadas" (2000).
A chegada de Laura à TV Globo aconteceu em 1981, na novela "Brilhante", de Gilberto Braga (1945-2021). Dois anos depois, atuou em "Pão-Pão, Beijo-Beijo" (1983). Antes disso, brilhou em "Ninho da Serpente" (1982) e "Renúncia" (1982) na TV Bandeirantes.
Com mais de 60 folhetins no currículo, a veterana colecionou personagens marcantes como Isaura, mãe das gêmeas Ruth e Raquel em "Mulheres de Areia" (1993); Dona Guiomar em "A Viagem" (1994); a cigana Soraya de "Explode Coração" (1995); Ruth, de "Salsa e Merengue" (1995); a imigrante Madalena, em "Esperança" (2002); a vovó Carmem, de "Chocolate com Pimenta" (2003); e Laksmi Ananda, em "Caminho das Índias" (2009). A última novela foi "A Dona do Pedaço" (2019).
Além da TV, Laura participou de vários filmes, como "O Rei Pelé" (1962), "Imitando o Sol" (1964), "Terra Estrangeira" (1995), "Através da Janela" (2000), "Copacabana" (2001), "O Outro Lado da Rua" (2004) e o curta-metragem "Dona Rosinha" (2025). No teatro, se destacou em peças como "Vem Buscar-me que Ainda Sou Teu" (1990), "Vereda da Salvação" (1993), "Veneza" (2003), "Outono Inverno" (2006) e "A Última Sessão" (2014-2015).
Laura Cardoso também acumulou prêmios por suas atuações. Conquistou cinco troféus APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) e o Troféu Oscarito, no Festival de Gramado, por sua trajetória nas telonas. Em 2006, foi condecorada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a Ordem do Mérito Cultural. Em outubro do ano passado, ganhou homenagem na Calçada da Fama dos Estúdios Globo.
Homenagens
Nesta terça-feira (18), a TV Globo exibirá o especial "Tributo", após "Além do Tempo" na Edição Especial. A série documental recupera momentos da trajetória da atriz, reúne depoimentos de colegas e amigos e apresenta lembranças de sua infância. Na produção, relembra a perda de um filho.
A Record emitiu uma nota de pesar: "Dona de uma trajetória que atravessou diferentes momentos da televisão brasileira, a atriz também deixou uma importante contribuição para a história da dramaturgia da Record... O profissionalismo e a dedicação demonstrados pela atriz em cena permanecem como marcos fundamentais na história da televisão brasileira."
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